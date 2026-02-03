UNIQLO新款平底鞋曝光！「3990日圓」平價高質感、亮點一次看

日本起家的服飾品牌優衣庫（UNIQLO）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本起家的服飾品牌優衣庫（UNIQLO），以打造能讓所有人生活更加豐富的服裝為目標，隨著日本將在春天迎來包含畢業、入學等多個典禮，不少人「想要穿得正式，但又猶豫該不該穿高跟鞋」，回應這樣的需求，UNIQLO將於2026年2月上旬推出一款新鞋「方頭平底鞋」（スクエアフラットシューズ），採用柔軟材質，貼合雙腳且具高緩衝性，即使長時間穿著也舒適自在。

日本媒體《LIMO》報導，方頭平底鞋售價為3990日圓（約824元新台幣），採用流行的方頭設計，是一款平底鞋，其簡約且洗鍊的設計，不僅適合正式場合，也能自然融入日常的簡約時尚穿搭。

鞋內襯與鞋墊搭載「抗菌防臭功能」，可抑制汗味等異味，即使長時間穿著，或在典禮中頻繁出入室內外，也能保持舒適。

報導指出，方頭平底鞋有3大亮點，分別是「柔軟材質貼合雙腳，清洗保養簡單」、「薄底設計內含EVA材質，具備高緩衝性」、「皮革風壓邊設計，增添高雅感」。

方頭平底鞋提供黑色、棕色、深棕色3種穩重的顏色選擇，尺寸從22.5cm至26cm相當齊全，能滿足不同年齡及足型需求，也方便挑選最合適的鞋款。

報導建議，想要在正式感與舒適度間不妥協的消費者，這款鞋絕對值得一看，發售預定為2026年2月上旬。

方頭平底鞋售價為3990日圓。（圖擷取自uniqlo官網）

