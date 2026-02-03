值得入手！Costco科克蘭6件「高CP值」服飾單品 較品牌最多便宜逾3000元

Costco科克蘭6件「高CP值」服飾單品，較品牌最多便宜逾3000元。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕農曆新年即將到來，你是否準備添置新的衣服，若在預算有限，不妨購買好市多（Costco）自有品牌服飾，美媒報導，科克蘭男士彈力牛仔褲等 6件「高CP值」服飾單品，其售價多數在20美元（約新台幣632元）以下，而達人將這比單品，與相似品牌對比，其最高價差逾3000元，是2月值得買的商品。

《Gobankingrates》報導，在預算有限下，想要輕鬆無負擔置換新衣，不妨參考以下科克蘭6件「高CP值」服飾單品。

請繼續往下閱讀...

1、Kirkland Signature 男士彈力牛仔褲

Kirkland Signature 男士彈性牛仔褲有藍色和深藍色兩種顏色可選，褲腳經過加固處理，正面採用紐帶和拉鍊閉合。

相比之下，Gap的1款直筒牛仔褲（採用高彈面料製成）原價為79.95美元（約新台幣2526元），即使現在促銷價為39美元（約新台幣1232元），Costco牛仔褲19.99美元（約新台632元）便宜600元，仍然更勝一籌。

2、Kirkland Signature 女士磨毛迷你喇叭褲

Kirkland Signature 女士磨毛迷你喇叭褲售價為19.99美元，這款吸濕排汗褲具有四向彈性，並配有方便的側袋。

相較之下，Lululemon的align高腰迷你喇叭褲進行比較，原價128美元（約新台幣4045元），科克蘭女士磨毛迷你喇叭褲便宜3413元。

3、Kirkland Signature 男士傳統修身襯衫

情人節約會的完美之選，這款白色襯衫採用防污技術，七點縫線加固，最大限度減少褶皺，並以精細的單針縫製工藝精製而成，其售價為24.99美元（約新台幣790元）。

你可以在Land's End買到類似的襯衫，但要花 60.95 美元（約新台幣1926元），兩者相差1136元。

4、Kirkland Signature 女士修身牛仔褲

這款Kirkland Signature 高腰女士緊身牛仔褲尺寸齊全,顏色包括藍色、淺藍色和黑色，其售價為19.99美元，類似款式的Lucky Brand 高腰 Bridgette 緊身牛仔褲目前售價約 70 美元（約新台幣2212元），價格差了1580元。

5、Kirkland Signature 男士美利奴羊毛混紡襪

這款襪子提供足弓支撐，具有全襯墊設計，並採用耐用的加固鞋跟和鞋頭。每包包含4雙襪子，其售價為17.49美元（約新台幣553元）。相比之下，Jos. A. Bank美利奴羊毛混紡襪子，每雙售價為19.50美元（約新台幣616元），若4隻就要2464元，然好市多只要553元，價差達1911元。

6、Kirkland Signature 男女通用 Logo 圓領衫

這款厚實的衛衣有黑色和灰色可選，是2月微涼天氣的完美選擇，相較於1件男士加厚寬鬆 logo 衛衣在Gap的售價通常為64.95美元（約新台幣2053元），而Kirkland Signature 男女通用 Logo 圓領衫售價為21.99美元 （約新台幣695元），相差1358元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法