輝達、博通上榜！外媒點名這5檔個股 現在最值得「加倍」買進

分析師表示，現在最值得「加倍」買進5檔股票，輝達、博通上榜。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管股市已接近歷史高位，不過，分析師表示，有5檔股票是現在最值得加倍買入，包括輝達、博通、Nebius等，其買進主要理由是未來幾年內具有巨大的上漲潛力、股價便宜與2026年將強勁發展，若現在買入能最大程度地掌握其上漲帶來的機會，未來5年哪家公司表現會更好，但我相信它們都能跑贏大盤。

《The Motley Fool》 的特約科技分析師德魯里（Keithen Drury）表示，投資人現在正是增持這5檔股票絕佳投資的時機。

1.輝達

過去幾年來，輝達（Nvidia）一直是市場上表現最佳的股票之一，而且其優異的業績遠未結束。人工智慧（AI）領域仍有大量投資正在進行，所需的資料中心建置也遠未完成。

華爾街分析師預計，輝達在2027財年（截至2027年1月）將再次大幅成長，營收預計將年增超過50%。再加上輝達的股價本益比僅25倍（基於2027財年全年收益），這看起來簡直是撿了個大便宜。

2.交易台 （The Trade Desk）

The Trade Desk目前本益比僅為預期收益的15倍，儘管如此低廉，但其股價仍保持著健康的成長速度，預計到2025年第3季度，其營收將年增18%。

由於成長放緩和競爭加劇，市場對該股的前景持悲觀態度。儘管如此，The Trade Desk 仍然是業界領先的 廣告平台和頂級合作夥伴。然而，目前的股價實在太誘人了，投資人應該趁低買進。

3.MercadoLibre（美卡多）

MercadoLibre 讓投資者有機會投資拉丁美洲市場，該股股價仍遠低於歷史高點，較2025年7月下跌約13%。 MercadoLibre的股票很少打折，而且該公司在拉丁美洲兩個重要領域幾乎處於壟斷地位，因此現在買入無疑是明智之舉。

4. Nebius集團

回到人工智慧領域，Nebius集團是１家值得關注的優秀公司，它為客戶提供全端式人工智慧運算解決方案，供客戶租用，使任何人都能訓練人工智慧模型或開發人工智慧應用程式。這類似於許多科技巨頭已經成功部署的雲端運算模式。管理層預計今年將顯著成長，到年底年化營收可望達到70億至90億美元（約新台幣2212億至2844億）。

作為參考，截至最近1個季度末，Nebius的年化營收僅5.51億美元（約新台幣174.12億）。 2026年有望成為Nebius營收創紀錄的一年，這使得該股目前極具吸引力。

5.博通

回到人工智慧運算單元的話題，博通是1個絕佳的選擇。輝達管理階層估計，到2030年，人工智慧市場規模將達到3兆至4兆美元（約新台幣94.8兆至126.4兆），但博通的策略截然不同。它不像輝達那樣製造通用圖形處理器（GPU），而是直接與人工智慧超大規模資料中心營運商合作，設計專門針對其流程客製化的運算單元。這種方式能夠以低於GPU的成本獲得更優的效能，但同時也限制了彈性。

博通和輝達在這個領域都有很大的發展空間，我認為兩者都值得投資。我不知道未來5年哪家公司表現會更好，但我相信它們都能跑贏大盤。

