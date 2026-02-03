真人雲端視訊服務 南投申辦稅務文件免出門

南投縣稅務局設置納稅者權利保護官，受理納稅者申訴或陳情。（資料照）

〔記者張協昇／南投報導〕申請稅務文件免出門！南投縣政府稅務局近期推出雲端視訊服務，由專人透過視訊與納稅義務人面對面洽談，讓民眾如同親臨櫃檯，在家就能輕鬆申辦各項稅務證明文件。

南投縣稅務局推出雲端視訊服務，讓民眾如同臨櫃申辦各項稅務證明文件。（資料照）

南投縣稅務局示，以往線上申辦稅務文件都需要具備自然人憑證才能申請，讓許多家中沒有相關設備或不諳操作的民眾望之卻步。稅務局雲端視訊服務消除了這個困擾，只要民眾準備好自己的身分證及電子郵件，利用手機、平板或有鏡頭的電腦，就能輕鬆申辦。

請繼續往下閱讀...

稅務局進一步說明，雲端視訊其實就像民眾平常跟朋友視訊一樣簡單，只要到該局全球資訊服務網首頁點選「雲端視訊服務」圖示，接著選擇「上線服務人員」，並允許手機或電腦啟用視訊鏡頭與麥克風語音，即可開啟服務。

民眾可依指示步驟填寫申請書，或由服務人員代填，再透過視訊驗證，上傳身分證明文件及電子簽名，經審認後，電子稅務證明文件即自動寄送至電子郵件信箱。

稅務局指出，雲端視訊服務涵蓋南投縣地價稅、房屋稅及使用牌照稅繳納證明、地價稅及房屋稅課稅明細，與房屋稅稅籍證明等，開徵期間也能申請補發當期繳款書，安全又便利。此外，稅務局也設置2名納稅者權利保護官，透過視訊協助納稅者進行稅捐爭議溝通與協調、受理納稅者申訴或陳情，並提出改善建議。若民眾對操作有疑問或有其他地方稅需求，可撥打免費服務電話0800-496969洽詢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法