美股收盤》美股收紅 台積電ADR大漲3.27％

〔即時新聞／綜合報導〕近期金價、白銀劇烈震盪，本週企業持續公布財報，在此背景下，美國華爾街股市2日止跌回升、全數收紅。

綜合媒體報導，迪士尼第一財季業績超出預期，其串流媒體部門收入強勁，但公司警告，迪士尼在美國國內主題樂園的國際遊客人數將下滑，且電視與電影部門的獲利可能下跌，迪士尼2日收盤崩跌7.40%，收在104.45美元。

Google上漲1.68%，股價創下歷史新高，亞馬遜上漲1.53%，Google與亞馬遜都將在本週公布財報。輝達收盤挫跌2.89%，收在185.61美元；台積電ADR上漲3.27%，收在341.36美元。

道瓊指數上漲515.19點，或1.05% ，收49,407.66點。

那斯達克指數上漲130.292點，或0.56%，收23,592.11點。

標普500指數上漲37.41點，或0.54%，收6,976.44點。

費城半導體指數上漲136.02點，或1.70%，收8,134.49點。

