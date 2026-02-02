華許鎖定66兆美元QE後遺症 市場聚焦Fed縮表行動

華許對於聯準會擴大資產負債表嚴厲批評。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，隨著美國總統川普欽點嚴厲批評聯準會（Fed）貨幣政策的華許（Kevin Warsh）出任美國央行新主席後，爭論的焦點迅速從短期利率轉向聯準會66兆美元的資產負債表，及其在市場上扮演的角色。

多年來，前聯準會理事華許一再批評他的老同事，讓聯準會的資產負債表膨脹，引發市場臆測他可能快速採取縮表行動。該臆測推升美國長天期公債殖利率走高，美元升值、金銀價格暴跌。

CreditSights策略師格里菲斯（Zach Griffiths）說，「他向來對聯準會的資產負債表擴張尖銳批評」。

華許該觀點與美國財政部長貝森特一致，並亟欲徹底扭轉此趨勢、推動其他改革。然而此舉並非易事，因造成的直接後果不只限於長期利率，也在於對全球大型金融機構日常借貸活動至關重要的主要市場。

聯準會縮表也可能導致華許主導的美國央行，與川普政府希望調降長期借貸利率的目標背道而馳，進而迫使財政部與美國其他機關更深入參與市場管理，而隨著總體借貸需求持續上升，以及美國國債已超過30兆美元規模，市場管理變得更加棘手。

華許在2006至2011年擔任聯準會理事期間，原是購債行動，亦即量化寬鬆（QE）的支持者，但隨著與時推移，他對該措施益發批評，最終因聯準會持續購債而辭職。

從金融危機持續至疫情期間的購債行動，支撐了美國經濟，但也使聯準會累積龐大的美國公債與其他債券組合，華許指出，過長時期的過度購債與人為壓低借貸利率，助長了華爾街冒險情緒，同時鼓勵美國政府債台高築，導致所謂「貨幣主導」的局面，亦即金融市場過度依賴聯準會的支撐。

他表示，「修正方式就是減少印鈔、縮減資產負債表規模，讓貝森特部長專責財政事務，這樣就能實質上降低利率；我們需要一個新的財政部—聯準會協議」。1951年該協議確立了聯準會獨立性。

然而此次縮表並非易事，因為華許將面臨他上次任職聯準會時，規模大幾個量級的資產負債表。資金市場尤其對系統中流動性的變化非常敏感。2019年是一個典型的例子，當時聯準會不得不出手干預，以緩解資金緊張導致短期貸款利率飆升的狀況。

