區塊鏈公司調查揭露 華語犯罪網絡去年加密洗錢逾5000億

〔編譯林家宇／綜合報導〕據美國區塊鏈研究公司「Chainalysis」1月27日所公布的報告，華語洗錢網絡2025年透過加密貨幣交易所處理的非法資金達161億美元（約台幣5137億），佔估值超過820億（約台幣2.6兆）的非法加密貨幣生態系約5分之1。

報告指出，犯罪網絡主要以通訊軟體「Telegram」運作，洗錢業者在各式各樣的頻道和聊天室刊出廣告，內容通常有成堆的現鈔和其他客戶的評價，證明其流動性和服務品質。這些被視為「保障平台」的Telegram管道，成了連接業者和潛在客戶的市場中心或非正式交易仲介。這些平台並不控制檯面下進行的交易，而是作為安排非法交易的中轉媒介。

Chainalysis的國家安全情報負責人菲爾曼（Andrew Fierman）向「CNBC」指出，除了洗錢，在Telegram平台從事的犯罪交易還包括人口販運，以及出售用於東南亞國家詐欺中心的星鏈接收器。潛在客戶則涵蓋組織犯罪集團和遭制裁的國家行為者。

報告所辨識出的6個華語洗錢網絡，通常仰賴加密貨幣等數位資產轉移資金。菲爾曼提到，加密貨幣吸引犯罪者的原因，在於其流動性、簡便性且相對隱密，尤其對想要避免資產遭傳統金融平台凍結的人士更是如此。

