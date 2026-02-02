櫻桃市場反彈了 價格漲幅15％至25％ 優質與普通品種買氣差異顯著

外媒報導，櫻桃價格已回升，與上週相比，每盒上漲約20至60元人民幣（台幣90至270元），漲幅約15%至25%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著農曆新年將至，本週批發市場的購買人潮顯著增加，並推高櫻桃、榴槤等水果的價格，從而帶動了整體銷售的成長。

外媒報導，櫻桃價格已回升，與上週相比，每盒上漲約20至60元人民幣（台幣90至270元），漲幅約15%至25%。包裝方面，一些商家反映，2.5公斤裝的小盒櫻桃目前銷售量較好，因為較方便消費者購買作為禮物。

Regina櫻桃2.5 公斤 × 2（二合一）3J，每盒約約2.07美元；2.5 公斤包裝 3J，每盒約1.03美元。Kordia櫻桃2.5 公斤 × 2（二合一）3J，每盒約1.73美元；2.5公斤包裝3J每盒約1.13美元。

根據多位貿易商回饋，雖然整體價格上漲，但不同批次櫻桃的價格漲幅和銷售差異顯著。

目前優質櫻桃供不應求，每盒價格上漲50-60元人民幣（台幣270元），需求旺盛，而普通櫻桃價格漲幅有限。部分貿易商也指出，近年來消費者對櫻桃的熱情減弱。

智利和澳洲櫻桃季結束後，中國櫻桃和美國櫻桃相繼上市，延長了櫻桃的全年供應期，削弱櫻桃傳統的稀缺性和高端形象，導致終端消費者需求普遍疲軟。

