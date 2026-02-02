2026年AI趨勢預測：代理式企業成關鍵轉捩點 最大挑戰是它

Salesforce發布2026年「AI未來趨勢預測」。（AI生成圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球 AI CRM廠商Salesforce今（2）日發布2026年「AI未來趨勢預測」，指出隨著企業AI應用逐步從「生成內容」走向「實際行動」，今年將成為「代理式企業（Agentic Enterprise）」全面落地的關鍵轉捩點。

報告亦指出，儘管研究顯示企業CIO對AI的採用率已大幅成長282%，但在規模化推動自動化的過程中，「數據信任」仍是企業面臨的最大結構性挑戰。整合內部研究與全球市場數據，Salesforce歸納出三大值得企業高度關注的 AI 發展趨勢。

趨勢一：多代理人系統崛起，AI 開始「為結果負責」

Salesforce預測，未來企業中的AI代理人將具備更高的自主性，企業也將快速從單點AI工具，轉向「精心編排的數位勞動力（Orchestrated Workforce）」模式，在這個架構下，AI 不再只是被動執行指令，而是需要對工作成果負責。

企業將建立由多個AI代理人組成的協作團隊，透過一名「指揮官代理人」統籌調度，讓不同專業代理人跨部門、跨系統協作，打破過往的數位孤島。

在這樣環境中，AI 代理人將以「成果導向」為核心，主動學習如何整合人員、流程與數據，以達成業務目標；同時也將進入「事件驅動」模式，一旦偵測到效能異常或風險訊號，便可自動觸發修復、測試或調整流程，而無須等待人類下指令。

人類角色則逐漸轉型為高階監督者，負責設定護欄、確保倫理與合規，並透過可觀測性工具監督整個數位團隊的表現。

趨勢二：信任即品牌，AI 體驗成為競爭力核心

Salesforce指出，企業競爭力將高度仰賴AI是否能建立可信、理解客戶且具備持續學習能力的互動體驗。為此，企業必須深度整合客戶數據，打造真正理解使用者需求的AI代理人，提供高度個人化的數位服務。在這樣的趨勢下，AI將成為企業的「終極品牌大使」，能夠持續進化、展現高度個人化互動的AI代理人，將形成難以複製的競爭護城河。

趨勢三：AI 化身企業的「數位免疫系統」

隨著代理式AI深入企業核心流程，資安攻防模式也將全面翻轉。Salesforce預測，企業資安將從仰賴防火牆與人工回應的被動防禦，轉向具備「自癒能力（Self-healing）」的數位免疫系統。

在此架構下，AI 資安代理人將能自動偵測異常、即時分析威脅，並在毫秒內啟動修復機制，隔離受影響的工作流程、修補漏洞，甚至在無需人類批准的情況下阻斷攻擊。這使資安團隊能從事後補救，轉向主動式的威脅預測與獵捕。

