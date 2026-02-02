一門做了15年的春天生意 Jo Malone London把櫻花做成穩賺模式

Jo Malone London2026年全新櫻花限量版系列。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕對英倫香氛品牌Jo Malone London而言，每年限定回歸的櫻花香水，已經一項已運作超過十年的成熟商業模型。

2011年首款櫻花系列上市，初期主要在日本限量販售，因其輕盈清新且富有詩意的香氣大受歡迎，爾後Jo Malone London於春季限定回歸此一主題，不僅建立起穩定的市場期待與消費節奏，更透過時間限定及情感敘事的策略，穩定為春季檔期創造可預期的銷售動能。

請繼續往下閱讀...

Jo Malone London 2026年全新櫻花限量版系列，延續品牌每年春季最受矚目的季節香氛篇章，今年除了經典香水外，更首度將櫻花香氣延伸至擴香產品，把春日氣息帶入空間之中。

櫻花系列的靈感源自日本平安時代的雅緻風情。當時人們會依信紙色彩搭配應季植物寄託情感，並將書信繫於花枝之上，稱為「折枝」或「文付枝」，讓花枝代為傳遞心意與情思，其中櫻花尤為象徵春日之美。呼應這份以季節之美寄情的文化傳統，Jo Malone London以香氣封存稍縱即逝的春日情感。

每年以全新姿態亮相的櫻花系列，2026年版本延續其經典氣味結構，以細緻的櫻花層次交織玫瑰香調，並以明亮的佛手柑點亮前調，最後由帶著質感木香的玫瑰木收尾，營造出貼近肌膚、卻比體香更高級的清冷氣息。此系列中，除了櫻花限量版香水（30ml/3,100元；100ml/6,150元），限量版髮香噴霧亦同步登場（30ml/2,100元），並同時首度推出的櫻花限量版擴香。

此外，配合情人節檔期，Jo Malone London也以櫻花系列為主題，推出多項限量客製化禮贈服務。2月7日至2月14日於指定專門店購買櫻花限量版香水任一容量並搭配經典白瓶香水30ml，即可享情人節限定包裝服務與「櫻花擴香石禮盒」；2月7日至3月31日，凡購買櫻花限量版香水30ml或100ml，則可獲贈「客製櫻花字母吊飾」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法