Costco會員新增三項福利 回饋亮點一次看

〔財經頻道／綜合報導〕作為Costco的長期會員，會很快就會發現，成為會員實際上比不成為會員更划算。根據Business Insider報告， Costco的基本年度Gold Star會員資格費用為65美元，許多購物者透過日常購物的節省很快就能收回這筆費用。

最近Costco決定為會員做的不僅僅是維持價格穩定，它還進行了三項旨在提升會員價值的改革。

Costco財務長Gary Millerchip分享最近推出的三項會員服務改進措施。他表示，「我們致力於不斷提升會員價值。顯然，我們最近做出了一些重大改變，例如延長營業時間、提供Instacart會員福利以及信用卡加油可享5%折扣」

Review Journal周一（2日）報導Costco會員服務改善概況：

1. 加油優惠

據花旗銀行稱，所有持有花旗銀行Costco Anywhere Visa卡的持卡人在Costco加油站加油可獲得5% 的現金返還，在其他加油站加油可獲得4%的現金返還，每年累計消費最高可達7000美元。

2. 為尊享會員延長購物時間

為減少高峰時段人流，Costco已在全美範圍內為尊享會員延長了專屬的清晨購物時間。尊享會員現在可以於週一至週日早上9點進入門市，享受比其他會員上午10點正常營業時間多一小時的專屬購物體驗。

3. Instacart福利

Costco 現在為會員提供折扣年度Instacart+ 會員資格（79 美元/年）和可能的免費試用，此外，高級會員每月在150美元以上的訂單上可獲得10美元的特別抵用金，可在Instacart或Sameday.Costco.com上使用，並通過關聯的商品價格節省高達7%。需要注意的是，獎勵上限以及 Costco 的任何優惠都可能隨時根據倉儲式會員俱樂部的會員條款及其信用卡協議而變更。

Costco調整會員服務內容是為了留住現有會員並吸引新會員。在這方面，它取得了成功。

Costco會員的其他亮點還包括：

1. 金星會員：年費65美元；日常購物節省的費用通常超過會員費。

2. 高級會員：年費130元；符合資格的購物可享2%回饋

3. 高級會員專屬時段：每日上午9點即可提前進入。

4. Instacart會員福利：高級會員可享會員折扣 + 每月10美元消費額度。

在Costco Visa信用卡（花旗銀行）亮點方面包括：

1. 加油優惠：在Costco加油站可享5%現金返還，在其他地方可享4%現金回饋（每年最高7000美元）。

2. 其他獎勵：餐飲和旅遊消費享2%現金返還，其他消費享1%現金回饋。





