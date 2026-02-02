搶攻戶外廣告市場！元太推55吋E Ink Marquee™ 寬溫全彩電子紙

元太推出最受戶外廣告場域歡迎的55吋E Ink Marquee™顯示解決方案。（元太提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕紙大廠元太科技（8069）今（2）日宣布，將以其突破性全彩電子紙技術— E Ink Marquee™，首度推出最受戶外廣告場域（DOOH）歡迎的55吋顯示解決方案，並結合10家生態圈系統夥伴，共同於即將舉行的歐洲系統整合展（ISE 2026）中盛大展出。

元太董事長李政昊表示，自去年發表 E Ink Marquee™ 寬溫全彩電子紙技術以來，受到戶外廣告主與生態圈夥伴熱烈的期盼，驅動我們更加積極地將技術邁向商品化與量產。元太期待E Ink Marquee將重新定義數位顯示產業，也改寫大眾對電子紙應用的想像。

E Ink Marquee™採用全新四色粒子顯示系統，展現更鮮明的色彩效果，並支援寬溫操作範圍，專為戶外及數位家外廣告（DOOH）看板應用而設計。元太根據市場回饋，首波推出55吋大小的E Ink Marquee™，以滿足最多戶外廣告、零售門店與公共空間資訊顯示需求。

E Ink Marquee™具備優異的能源效率與熱效能，相較於傳統 LCD 或 LED 顯示器，可於無需冷卻系統的情況下運作，大幅降低系統成本，為戶外場域提供更具效益的顯示解決方案。

其可無縫切換畫面的特性，亦大幅提升互動式街頭裝置、動態廣告平台等應用的靈活性，進一步滿足品牌行銷整合與程式化廣告需求。規格支援 -20°C 至 65°C 的操作環境，畫面更新時間介於 5 至 7 秒之間。

元太的電子紙技術具備低功耗與反射式的特性，相較於紙張與傳統LCD 顯示器，可大幅降低能源消耗與碳排放。採用太陽能供電的電子紙顯示器可完全依賴再生能源運作，成為淨零碳排倡議的理想解決方案。

