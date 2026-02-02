自由電子報
集保結算所與國際投票平台Proxymity合作 提供跨國投票直通處理服務

2026/02/02 20:42

集保結算所與國際投票平台Proxymity合作，提供跨國投票直通處理服務。（集保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕為擴大服務範圍，集保結算所與全球國際投票平台Proxymity公司合作，自2月2日起，提供其外資客戶利用集保結算所跨國投票直通處理服務（STP）進行股東會投票，俾利外資股東跨國投票參與我國股東會。

集保結算所董事長林丙輝表示，配合金管會公司治理藍圖政策，集保結算所於2014年及2019年分別與全球主要國際投票平台Broadridge公司及ISS公司合作，今年更成功與Proxymity公司建立夥伴關係。本項服務上線，將進一步深化對發行公司及機構投資人的服務，提供外資股東更即時便捷的投票管道，透過與Proxymity公司及保管銀行三方合作，提高國內公司的股東會出席率，進而有助於公司重大議案及營運發展的推動。

林丙輝強調，集保結算所跨國投票直通處理STP系統上線以來，外資股東投票筆數逐年成長，去年外資股東透過集保結算所STP完成電子投票達13萬筆，共約1420億股，電子投票比率高達97.38%，期待透過與Proxymity公司合作，持續提升我國公司治理與國際接軌程度，同時更加強化對外資股東權益的保障，進而促進外資積極參與我國資本市場。

