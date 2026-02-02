馬太鞍溪水利工程揚塵擾民 經部：全面檢討強化車輛管制與道路清潔

經濟部水利署今（2）日說明，針對馬太鞍溪疏濬及防洪工程影響道路整潔及行車安全一事，已要求相關單位全面檢討並立即改善。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕 花蓮馬太鞍溪疏濬、堤防興建工程期間，工程車輛進出台9線，部分車輛夾帶泥濘並造成道路揚塵，引發民眾關切。經濟部水利署今（2）日說明，馬太鞍溪相關疏濬及防洪工程，是為提升河道通洪能力、降低淹水風險，確保地方居民生命財產安全，工程推動期間確有大型工程車輛頻繁進出主要道路，對於施工過程中影響道路整潔及行車安全的情形，已要求相關單位全面檢討並立即改善。

針對車輛出入工區時夾帶泥砂問題，經濟部表示，已強化車輛出場前清洗作業，要求施工廠商確實落實洗車程序，車體及輪胎未完成清洗者不得駛離工區口，並加強工區出入口保全管理及道路清掃，以降低泥濘外溢及揚塵影響。

請繼續往下閱讀...

經濟部續指，另經檢討，鳳林鎮周邊道路往來車輛，除疏濬及復建工程車輛外，尚包含其他如公路局馬太鞍溪清淤、橋樑重建重型工程車輛，以及花蓮縣明利村搶災清淤車輛等等；而針對道路泥濘與揚塵情形，是因台九線灑水及沖洗頻率不足，台9線為公共道路，攸關民眾用路安全，水利署將儘速與公路局、施工廠商、縣政府及地方政府共同研擬有效解決方案，以有效降低揚塵發生，維護道路環境品質。

此外，花蓮縣環保局日前稽查疏濬工區洗車台，發現部分項目未符合標準情形，水利署表示，已立即責請洗車台建置及施工廠商儘速依規定改善，全面檢討設備功能與管理作業，務必使洗車設施運作完善，確實發揮污染防制效果，達成環境維護目標。

水利署表示，後續將持續加強督導與管制，確保各項防制及改善措施落實，同時兼顧工程進度、交通安全與環境品質，並持續傾聽地方意見，降低施工期間對民眾生活的影響，爭取社會大眾理解與支持。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法