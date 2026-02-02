仁寶攜手BeyondAI 人工智慧方案導入LNG產業

仁寶持續擴大AI伺服器應用版圖，攜手企業級AI解決方案供應商BeyondAI建立策略合作關係。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）持續擴大AI伺服器應用版圖，攜手企業級AI解決方案供應商BeyondAI建立策略合作關係，將AI運算能力推向高門檻場域，鎖定液化天然氣（LNG）產業，共同打造可長期運作、可規模化部署的企業級AI架構，並於LNG2026國際會議中對外展示實際運行成果。

仁寶觀察，LNG產業橫跨上游開採、液化處理、儲存、運輸至再氣化與終端配送，具備高度複雜、強調安全與營運連續性的特性，過去AI多停留在單點試驗階段，難以全面導入核心營運流程。真正適用於LNG產業的AI，必須具備可解釋性、可治理性與長時間穩定運作能力，才能支撐跨場域、跨系統的企業級應用需求 。

仁寶指出，此次攜手BeyondAI展示的企業級AI架構，涵蓋神經符號混合式人工智慧（Neuro-Symbolic Hybrid AI）、自主代理式人工智慧（Agentic AI）與工業級生成式AI（Industrial GenAI），可在確保決策邏輯可追溯、可驗證的前提下，協助LNG產業進行即時營運判斷、流程最佳化與跨設施協作，讓AI從輔助工具升級為企業營運核心平台 。

仁寶表示，經過雙方聯合效能驗證，BeyondAI的整套企業級AI解決方案實際運行於仁寶AI伺服器平台，在企業規模工作負載之下，該架構可使AI回應時間縮短逾55%，推理吞吐量提升近50%，整體系統延遲降低超過一半，展現其支援高強度、關鍵任務型AI應用的能力 。

仁寶提到，旗下AI伺服器不僅是硬體設備，也可成為企業級AI得以長期穩定運作的運算中樞，可同時承載生成式AI、大型語言模型（LLM）與高效能運算（HPC）等工作負載，支援跨廠區、跨系統的大規模部署，讓AI真正融入LNG產業核心營運流程，未來目標持續以AI伺服器技術支援企業級與產業級AI應用落地 。

