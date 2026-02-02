長聖去年獲利5.38億元 元月營收持平

長聖去年獲利5.38億元，元月營收較去年同期持平。圖右為長聖董事長劉銖淇、左為總經理黃文良。（圖:長聖提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕長聖國際生技（6712）公告2025年營運成果，自結去年合併稅前淨利5.38億元，稅前每股盈餘6.14元。長聖今公告1月合併營收為5820萬元，較去年同期5686萬元穩定成長。

長聖持續推進異體CAR-T技術於實體癌治療之臨床開發與法規布局，核心產品CAR001已進入臨床階段，並應用於轉移性大腸直腸癌與惡性多形性膠質母細胞瘤（GBM）等實體腫瘤適應症。

此外，長聖細胞製備與品質管理體系已順利通過AABB（美國血庫協會）國際認證，象徵公司細胞治療製造能力已全面接軌國際標準，有助於未來跨國臨床合作、技術授權與商業化布局。同時，公司亦積極評估異體CAR-T、細胞治療及外泌體平台之國內外授權與策略合作機會，授權模式預期將成為中長期營運與價值釋放的重要驅動力。

展望未來，隨著異體CAR-T臨床持續推進，再加上再生醫療法正式上路與授權策略深化，長聖看好2026年營運表現。未來在營運結構上，CDMO與細胞製備服務可望持續提供穩健成長的現金流基礎，同時多項IND臨床專案持續推進，並積極推動異體CAR-T與外泌體平台之國際授權與策略合作布局，朝向具備全球競爭力之平台型再生醫療公司穩步邁進。

