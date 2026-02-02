勞動基金逾半獲利來自台股 1月有望挑戰4000億再刷歷史新高

勞動基金2025年大賺1兆1177億元，整體管理資金規模8兆5293億元，雙雙創下歷史新高。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金2025年大賺1兆1177億元，整體管理資金規模8兆5293億元，雙雙創下歷史新高，勞動基金大賺，台股的貢獻功不可沒。勞動基金運用局指出，勞動基金投資台股的資金比重僅21%，卻貢獻了逾半的收益數。今年1月台股大漲3100點、月漲10.7%，創下史上單月最大漲點，預期勞動基金1月收益有望突破去年10月的單月大賺3006億元、上看4000億元，再創歷史新高。

截至2025年12月底止，整體勞動基金規模達7兆7925億元，全年度投資收益為1兆1177億元、收益率16.06％，12月單月獲利1415億元。若加計受託管理的國民年金保險及農民退休基金，總管理規模達8兆5293億元，總收益數為1兆2084億元，為歷年新高，收益率為16.02％。

勞動基金運用局局長蘇郁卿指出，外界經常將勞動基金整體績效，與特定標的進行比較，但勞動基金是規模數兆元的大基金，資金僅有約21%布局於台股，但去年因台股漲勢亮眼，全年度投資收益1兆1177億元中，過半數來自於台股的收益，其他資金還有海外資產，以及國內的債券、存款，必須以長期及穩健的角度，進行各種不同類別的分散布局。

勞動基金已自2023年起，獲利連年創新高，在去（2025）年收益達1兆1177億元後，今年的市場如何預估？蘇郁卿表示，在2024年獲利創新後，也曾擔憂之後要如何維持獲利？2025年也曾面臨一天大跌2000點的壓力，去年5月更面臨台幣重貶，但勞動基金維持一個信念，就是設定了長期投資的目標，謹慎面對市場的變化進行調整。

值得注意的是，1月台股飆漲3,100點，刷歷史單月最大漲點，勞動基金運用局以國內外、股債等各項金融指標推估，獲利表現可望優於去年10月，超越去年10月的3006.3億元新高，不排除有機會上看4000億元，再創歷史新高。

