股匯雙殺！新台幣一度重貶逾2角收31.59元

〔記者陳梅英／台北報導〕美股收黑連動台股週一開低走低，外資逢高獲利了結賣壓出籠、熱錢匯出，加上美元反彈、亞幣全面回落，新台幣兌美元遭受雙重壓力，盤中一度重貶逾2角。尾盤在央行進場調節下，匯價收在31.59元，仍大貶1.22角，寫下連3黑，成交量爆出32.525億美元，創去年5月以來近9個月最大量。

台股今日賣壓沉重，盤中一度下殺逾600點，尾盤跌幅略為收斂，仍重挫439.72點，收在31624.03點，三大法人合計賣超535.36億元，其中外資續賣超達481.18億元。

匯銀人士指出，外資連兩個交易日大砍台股，合計賣超逾千億元，熱錢大舉匯出，成為台幣重貶主因。不過，台幣貶破31.5元關卡後，出口商逢低進場拋匯意願升溫，帶動匯市連兩日爆出巨額成交量。今日盤中最低觸及31.673元，已逼近前低31.706元，若31.7元失守，後續恐快速回測31.8元，甚至32元關卡。

儘管如此，年底將至，市場仍期待出口商拋匯力道支撐，加上央行不樂見台幣形成單向預期，仍會在適當時機進場進行雙向調節。目前台幣仍落在31.4元至31.7元區間內震盪，區間盤整格局尚未改變，新台幣後續走勢仍須觀察台股表現與外資動向。

此外，美國總統上週宣布由前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）接任鮑爾（Jerome Powell）後，金融市場出現劇烈反應。匯銀主管分析，華許畢竟是川普提名，其政策立場究竟偏「鷹」或「鴿」仍待觀察，不排除「外資只是藉此題材賣股了結」，且逼近台股農曆春節前封關日，在外資進出頻繁下，宜留意股匯震盪加劇。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數反彈0.75%，韓元重挫1.25%，日圓大跌0.72%，新幣貶值0.43%，台幣貶值0.39%，人民幣貶0.05%，台幣貶幅居中。

