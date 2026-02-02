製造業PMI寫近4年最快擴張 關稅利多推升廠商展望樂觀

中經院指出，今年1月台灣製造業採購經理人指數（PMI）57.2%，不僅連續4個月上揚，也創下2022年4月以來最快擴張速度。（中經院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕中經院今公布最新台灣製造業採購經理人指數（PMI），今年1月指數上揚1.9個百分點至57.2%，不僅連續4個月上揚，也創下2022年4月以來最快擴張速度；另隨台美對等關稅談判底定，製造業未來六個月展望指數躍升10個百分點至61%，為2022年3月以來最快擴張速度。

中經院指出，1月台美對等關稅談判不僅關稅稅率下調至15%，且不再與原有的最惠國待遇（MFN）稅率疊加，台灣亦爭取到半導體及半導體衍生品關稅最優惠待遇，並同時取得汽車零組件、木材等美國232條款下的最優惠關稅待遇，加上部分產業進行農曆年前備貨準備，1月製造業六大產業PMI全數呈現擴張。

中經院分析，從產業別來看，六大產業中權重占比最高的電子暨光學產業持續暢旺，台灣AI供應鏈進入新一代AI運算產品、AI客製化晶片需求增加的雙引擎時代，以及傳統記憶體缺貨漲價潮仍持續，共同推升台灣高階晶圓、載板、封裝、電源與記憶體等需求。與此同時，台灣不僅取得半導體及半導體衍生品關稅最優惠待遇，亦取得「在美投資」連動的免稅與優惠機制，未季調的電子暨光學產業PMI續揚至61.2%，寫2022年4月以來最快擴張速度；未完成訂單指數續揚5.5個百分點至63.3%，寫2021年9月以來最快擴張速度；未來六個月展望指數再躍升6.3個百分點至65.1%，寫2022年3月以來最快擴張速度。

中經院續說，雖然原物料下游客戶如汽車零組件等取得232關稅最優惠待遇，且稅率水準與日韓齊平，但鋼鋁及多項鋼鐵衍生品仍依美國232條款課徵50%關稅。基礎原物料產業是本月六大產業中，唯一回報未來六個月展望仍緊縮者，但本月指數躍升8.4個百分點至48.9%，是2025年4月對等關稅實施以來最慢緊縮速度。

非製造業方面，1月NMI指數回升0.7個百分點至55.3%，已連續11個月維持擴張，自2025年3月以來首次回報未來六個月展望呈現擴張，指數翻揚8.3個百分點至56.3%，是2024年8月以來最快擴張速度；金融保險業對未來股市與產業表現轉為持平與樂觀看法，主因1月台美關稅談判底定，且半導體取得相對優惠條件，券商與銀行業者擴大關注赴美投資的產業與企業類型，以及在投資過程中可能需要運用專案融資保證機制的企業。

中經院總結，2026年首月製造業者對未來展望明顯較2025年底樂觀。值得注意的是，製造業的原物料價格已連續16個月呈現上升，高於50%，1月指數躍升12.5個百分點至76.3%，是2022年5月以來最快上升速度；製造業的供應商交貨時間指數續揚至59.7%，是2022年6月以來最快上升速度。關鍵物料的交期與價格轉嫁能力，將牽動後續製造業訂單與出貨表現。

