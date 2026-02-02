示好？疑因與中建交白蝦崩盤惱羞成怒封鎖台灣 這宏媒解禁了

宏都拉斯白蝦是該國經濟命脈之一。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯2023年3月26日宣布與我斷交，同日與北京簽署建交公報。台宏外交關係生變後，中國並未兌現承諾大舉進口白蝦，重創白蝦產業。因台灣對於宏國經濟情勢主要仰賴宏媒披露的訊息，宏國1家媒體疑似在2024年封鎖台灣網路，必須透過VPN將location改成美國才可以連上該媒體網站。近期該媒體竟然解禁，或許與友台派新總統阿斯夫拉上台有關。

宏都拉斯與中國建交後，宏國白蝦差點遭到滅頂之災，根據宏國水產養殖協會（Andah）統計，白蝦養殖場60%關門大吉，許多人失業。

該協會近日出具2025年白蝦出口數據，顯示中國去年採購量僅 75.3萬磅，價值239.8萬美元（約台幣7553萬），反觀台灣去年仍買了619.3萬磅，金額為1691.9萬美元（約台幣5.33億），以金額估算，台灣是中國的7倍。這項數據顯示，中宏於2023 年建交，宏國對中國的白蝦出口卻微乎其微。

宏國1家媒體2024年7月起疑似封鎖台灣。（擷取自該媒體網路）

由於台灣獲取宏國主要經濟訊息大都仰賴當地媒體，本報曾在2024年7月時發現，一家宏國媒體網站無法訪問，連手機也不能連上該媒體網站。經測試，若透過VPN將location改成美國則可以連上該媒體網站，當時曾詢問外交部公眾外交協調會後，相關人員立刻測試也發現無法連上該媒體網站。

不過，隨著選前曾表態有意與台灣重建關係的宏都拉斯新總統阿斯夫拉1月27日就職。近期該媒體竟然解禁，相當意外，或許與友台派阿斯夫拉上台，宏國外交政策正在調整有關。

