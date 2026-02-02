以為0存款退休只能苦撐！70歲妻揭開「隱藏50年秘密」瞬間改寫人生

日媒以真實案例揭示，投資的目的，不在於「大幅增值」，而是支撐生活穩定，並以「簡單、低風險」為最高原則。（路透，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕由夫妻其中一方負責管理家計的情況並不少見，即使走過數十年，也未必完全掌握彼此「錢包的最底層」。日本一對退休夫妻結婚50年、沒有存款、年金微薄、一輩子精打細算，丈夫早已認命老後只能「將就過」。沒想到，70歲妻子掏出手機揭開藏著50年的秘密，原來她早已默默為兩人的晚年，鋪好另一條路。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，居住在東京的田中先生（72歲，化名）與妻子和代女士（70歲，化名）結婚已滿半世紀。田中先生曾任職於中型製造業公司，目前每月領取約17萬日圓（約新台幣3.4萬元）的年金；而長年擔任家庭主婦的妻子，年金僅約10萬日圓（約新台幣2萬元）。

田中先生回憶道，「我還在工作的時候，大部分工資都用來支付子女的教育費用和房貸。奢侈的生活對我來說只是個夢想。我覺得我們倆退休後過上簡單節儉的生活才是正常的。」然而，這樣的認知，在結婚50周年紀念日結束後的幾天被徹底推翻。

妻子低聲說了一句「我已經不能再沉默了……」，隨後將手機遞給丈夫。螢幕上的投資帳戶顯示資產額5500萬日圓（約新台幣1109萬元）。田中先生回憶當下的震撼「我一開始以為是看錯了，甚至懷疑她是不是遇到詐騙。畢竟，我一直被告知家計都很吃緊。」

和代女士的投資之路，始於30多年前、1990年代初泡沫經濟崩潰後的日本。當時郵局定存利率仍高，身邊的人幾乎都只選擇存錢。她說「一開始只是想存下打工費，但某次在銀行櫃檯被推薦投資信託，先投了幾萬日圓試試。後來2000年代網路券商開始普及，我鼓起勇氣自己開戶。即使是IT泡沫破裂、2008年雷曼危機，大家一片恐慌時，我反而覺得『現在是不是比較便宜』，就慢慢買進有配息的優質股票。」

她表示，配息從未花用，而是全部再投入投資。這樣的動作，30年來只是「機械式地重複」。和代女士坦言，之所以完全隱瞞投資，是不想讓丈夫擔心，也擔心一旦知道老後資金充足，反而會增加不必要的花費。

田中先生則一直深信，老後只能依賴年金與微薄的退休金，因此生活極度節省，釣魚嗜好節制、啤酒也不敢多喝。直到和代女士邁入70歲，作為「終活」的一環，她才決定將這30年的一切全盤托出。

面對妻子的坦白，田中先生只有滿滿的感謝，他說，「妻子真的太了解我了。如果早點知道，我大概早就放心亂花錢了吧。到了這個年紀，其實也沒什麼想買的了，但內心的安心感完全不同了。不過，我們還是會繼續過符合自己身分的生活。」

不少高齡者會擔心「現在才開始投資，會不會太晚？」事實上，投資仍可作為補充年金收入、對抗通膨、因應醫療與照護支出的選項之一。但專家也強調，高齡者絕不能用現在世代的投資思維操作，生活費與緊急備用金絕不可動用。投資的目的，不在於「大幅增值」，而是支撐生活穩定，並以「簡單、低風險」為最高原則。

