國產署今年首批6宗地上權招標 權利金底價合計3.3億

2026/02/02 17:14

財政部國產署今公告6宗國有地招標設定地上權，合計權利金底價3億3597萬餘元。（記者鄭琪芳攝）財政部國產署今公告6宗國有地招標設定地上權，合計權利金底價3億3597萬餘元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署今公告6宗國有土地招標設定地上權標的，包括新北市2宗，台中市、雲林縣、苗栗縣及屏東縣各1宗，合計面積0.75公頃、權利金底價3億3597萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％，地上權及地上建物得辦理一部讓與，預計3月23日開標。

國產署表示，本批標的首次列標共3宗，其中2宗為工業區土地，分別位於雲林縣斗南鎮小東市地重劃區內的乙種工業區，緊鄰國道1號斗南交流道，極具開發潛力，未來發展可期；及苗栗縣三義鄉土地，鄰近廣盛老街與台鐵三義站，聯外道路有台13線及國道1號高速公路，交通運輸便利，坵塊方整利於開發；另1宗住宅區土地位於屏東縣屏東市地區，鄰近榮總生活圈、省道台1線及台鐵六塊厝站，具交通地利優勢。

至於曾列標的3宗標的，其中2宗位新北市，分別為土城區住宅區土地，附近已完工的新建案林立，鄰近土城醫院及捷運土城站，生活機能完善；以及永和區住宅區土地，鄰近捷運頂溪站及永和耕莘醫院位，周邊銀行據點密集，服務性機能完整。另1宗為台中市西屯區辰億自辦市地重劃區內的乙種工業區土地，緊臨原台中市工業區西南隅，土地方整位置條件優越。

