南茂出售設備處分利益5568萬元 挹注第1季財報

記憶體封測廠南茂（8150）看好今年產業景氣，預期全年營運將比去年成長，因應DDR5滲透率提升，預計2026年測試產能增加1-2成，並調整空間出售部分設備，持續導入新的自動化設備。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體封測廠南茂（8150）看好今年產業景氣，預期全年營運將比去年成長，因應DDR5滲透率提升，預計2026年測試產能增加1-2成，並調整空間出售部分設備，持續導入新的自動化設備；公司今公告取得一批機器設備及相關配件，總計新台幣4.45億元，並處分一批機器設備及相關配件共5.59億元多，處分利益總計新台幣5568萬元，可望挹注第一季財報。

展望營運，南茂受惠記憶體動能穩健，預期今年將比去年成長，公司將持續聚焦優化產品組合，管控營運成本，並活化閒置資產，因驅動IC較為辛苦，將會把閒置設備處理，資金用來購買記憶體封測設備，閒置空間則會轉高階封測產能。同時，也會持續反映基板、金價的材料成本上漲，調漲產能需求熱的記憶體封測價格。

南茂已公告去年11月稅後淨利2.55億元、年增240%，稅後每股盈餘0.37元、年增270%，市場預期第四季將帶動全年轉虧為盈。南茂預計2月24日舉行法說會，公布第四季財報與展望今年營運。

