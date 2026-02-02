南韓股市狂瀉一度暫停交易 SK海力士、三星灰頭土臉

南韓股市周一（2日）重挫。示意圖。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）接任聯準會主席，加上微軟等財報展望不佳，美股上週五全面收黑後，亞洲股市週一（2日）湧現拋售潮，台股記憶體集體狂瀉，南韓也不例外。SK海力士急殺8.69%，三星電子重挫6.29%，韓國指標性股價指數KOSPI跌勢兇猛，一度暫停交易，終場重挫逾5%。

綜合外媒報導，受聯準會新任主席提名引發的避險情緒以及金銀價格暴跌的影響，韓國股市一瀉千里，韓國交易所在中午左右一度宣布暫停交易。

請繼續往下閱讀...

KOSPI指數收盤重挫274.69點或5.26%，報4949.67點。三星電子下挫逾6%，SK海力士跌超過8%。

韓國最大的汽車製造商現代汽車則下跌4.4%，韓國國防巨頭也難以倖免，韓華航太股價慘摔4.69%。

Kiwoom Securities 研究員韓智英（音譯，Han Ji-young）表示，由於到KOSPI近期大幅上漲，有可能出現回調，但單日下跌 4% 至 5% 似乎過大。

