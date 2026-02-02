黃仁勳親審薪酬！輝達員工年薪數據曝 軟體工程師達1341萬

美媒揭秘輝達員工薪資，指出黃仁勳對員工薪酬採取高度親自介入的管理方式。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕近年，輝達股價的火箭式飆漲，不只回饋了投資人，也為不少資歷深厚的員工創造驚人財富。外媒根據輝達向美國勞工部提交的H-1B工作簽證申請文件，統計出員工的年薪資料，數據顯示，軟體工程師（Software engineers）的基本年薪可達9.2萬至42.55萬美元（約新台幣290萬至1341萬元）。

《商業內幕》報導，根據薪資網站Levels.fyi彙整的資料，雖然輝達的員工總數相較其他科技巨頭並不算多，截至2025年初約為3.6萬人，但在這波AI熱潮推升股價的背景下，一些原本「看似平凡」的員工，早已因持股而晉身富翁之列。

輝達執行長黃仁勳對員工薪酬採取高度親自介入的管理方式。他曾在《All-In》Podcast節目中直言，「直到今天，每一個薪酬週期結束時，我都會親自檢視所有人的薪資。」黃仁勳還在節目中自豪表示，「在我的管理團隊裡，我創造的億萬富翁，比世界上任何一位CEO都多。」

不過，較早加入輝達的員工，顯然比近年新進人員更容易享受到這波紅利。這種薪酬與報酬落差，也成為員工之間私下甚至公開討論的話題。輝達並未對外公開整體員工薪資資料，但公開的工作簽證文件，成為少數能一窺其薪資結構的實證來源。

這些數據來自企業向美國勞工部提交的H-1B工作簽證申請文件。黃仁勳也多次強調，在政策環境變動下，輝達仍將持續為員工申請簽證，並負擔所有相關費用。需要注意的是，這些數字僅反映「基本薪資」，不包含股票、獎金等通常占總薪酬相當比例的項目。

在2025會計年度，輝達共獲得約1900件H-1B簽證核准申請，申請最頻繁的25個職位中，包括軟體工程師、研究科學家與產品經理等核心角色。

數據顯示，軟體工程師（Software engineers）的基本年薪介於9.2萬至42.55萬美元（約新台幣290萬至1341萬元）；研究科學家（research scientists）介於10.4萬至43.125萬美元（約新台幣328萬至1359萬元）；產品經理（product manager）則約為13.1萬至37.95萬美元（約新台幣413萬至1196萬元）。

以下為輝達關鍵職位薪資一覽（年薪，美元）。

工程師類職位：

ASIC工程師為16萬3925至36萬8000元

CAD工程師為13萬6000至31萬500元

DevOps工程師為14萬至27萬250元

電子硬體工程師為9.2萬至36萬8000元

工程經理為20萬3879至39萬1000元

光罩設計工程師為11萬187至187至23萬元

機械工程師為10萬2336至24萬7250元

混合訊號設計工程師為15萬1091至31萬500元

實體設計工程師為9.6萬至31萬500元

資深ASIC工程師為12萬8000至31萬500元

資深系統軟體工程師為11萬7499至35萬6500元

軟體工程師為9.2萬美元至42萬5500元

軟體測試（QA）工程師為13萬3432至32萬2000元

系統設計工程師為12萬4197至25萬3000元

系統軟體經理為20萬8125至42萬5500元

測試工程師為12萬4197至28萬7500元

驗證工程師為11萬9184至36萬8000元

架構師類職位：

架構師為10萬4000至42萬5500元

架構部門經理為20萬7093至42萬5500元

資深架構師為15萬821至35萬6500元

解決方案架構師為10萬8722至35萬6500元

研究與管理職位：

研究科學家為10萬4000至43萬1250元

專案經理（Program Manager）為7萬5462至36萬8000元

