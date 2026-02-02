股東向金管會檢舉 中工發三點聲明不排除提告

「中工雲宇宙AI園區」外觀照。（中工提供）

〔記者徐義平／台北報導〕中華工程（2515）波瀾不斷，繼寶佳集團突襲式收購股權後，又傳出黃姓股東向金管會證期局、台灣證券交易所檢舉，土城廠辦建案「中工雲宇宙AI園區」的鴻運科砸75億元預購意向書，出現資訊前後落差。

黃姓股東指出，根據公開資訊觀測站發布，2023年10月12日，中工公告與鴻海集團子公司鴻運科簽署「中工雲宇宙AI園區」房屋及車位預購意向書，預計交易交額為75億元，鴻運科同日也發布公告。

但黃姓股東提出多點質疑，首先針對中工對外表示，該廠辦案已銷售2成、金額達75億元，將在使用執照取得後陸續交屋入帳，卻未同步已重大訊息方式公告，還質疑鴻運科買該廠辦案並沒有實價登錄。

針對黃姓股東檢舉事件，中工提出三點回應，包括交易程序合規、資訊公開透明，依工程進度履約、絕無隱匿，以及捍衛公司商譽，不排除法律追訴。

中工重申，該廠辦交易案早有發過重大訊息，公告內容並明確簽署的是預購意向書（MOU），交易標的包含廠房約1萬2747坪及車位300個，總金額約75.49億元。

中工說，依據雙方簽署MOU內容及年報揭露資訊，該意向書效力持續至完工交屋結算日止，而廠辦案預計今年年中至第三季分區取得使用執照，只要使照一拿到手便進入最終價格議價、簽訂正式買賣契約及點交付款程序。

而且取得使照與完成產權登記前，自然沒有所謂的「實價登錄」資訊，而特定人士以目前查無實價登錄為由進行攻擊，其實是對房地產預售交易流程的惡意曲解。

最後，中工強調，鴻運科交易案進度與預期營收認列時程，均已多次對外說明清楚。對於特定股東無視客觀事實，藉題發揮、惡意散布不實資訊意圖影響股價或混淆投資大眾視聽，中工則表示深感不解。後續針對此類無端指控與攻擊，將蒐集相關事證，不排除對惡意損害公司商譽者採取法律行動。

