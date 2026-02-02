經濟學人：海南改不掉自我吹噓 所得最低省份轉型自貿港會有不同嗎

新的對外貿易政策意味著74%的商品現在可以免稅進入海南島，只要這些商品在海南經過加工，使其價值至少增加30%，就可以以同樣的零關稅條件運往中國內地。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國官員對將熱帶島嶼海南打造成世界最大自由貿易港的決定讚不絕口，他們稱這項於去（2025）年12月生效的舉措是尋求開拓中國龐大市場的外國企業開放的「重大飛躍」。英國《經濟學人》報導，海南島長期以來一直熱衷於自我吹噓，但除了沙灘和五星級度假村之外，卻鮮有其他令人印象深刻之處。這次會有所不同嗎？

2018年，中國領導人習近平首次宣布海南自由貿易區計畫時，一些觀察人士曾猜測，他是否意在打造一個「新香港」。在此之前，海南的雄心壯志較為保守，儘管自由貿易區覆蓋面積廣闊：海南島面積幾乎與台灣相當，是香港的30倍。

新的對外貿易政策意味著74%的商品現在可以免稅進入海南島，只要這些商品在海南經過加工，使其價值至少增加30%，就可以以同樣的零關稅條件運往中國內地。為了吸引投資者和人才，策略性產業企業和高收入者的稅率上限為15%，而中國內地的相應稅率分別為35%和45%。

海南也致力於簡化跨國資本流動，但其金融體系仍將比自由開放的香港更為嚴格。包括美國在內的86個國家的公民可以免簽入境海南。

海南的旅遊業曾經一度蓬勃發展。每到冬季，來自中國北方寒冷地區的居民以及俄羅斯遊客都會湧向這裡。春季，全球政要齊聚海南，參加博鰲亞洲論壇：中國版的達沃斯論壇。太空愛好者和尋求刺激的遊客也紛紛前往海南：中國威力最強大的火箭從海南海岸發射升空。

然而，海南的經濟發展卻一直不盡人意。曾經的投資熱潮過後，房地產泡沫破裂，主題樂園也紛紛廢棄。

2024年，海南的人均GDP約為7.6萬元人民幣，低於中國大多數其他經濟特區和全國平均。海南省的GDP約1140億美元，是中國最低的省份之一。與富裕繁華、毗鄰香港的中國旗艦經濟特區深圳相比，海南顯得荒涼。

北京領導人或許認為，在海南採取一些冒險措施可能會帶來好處：他們渴望向投資者表明，隨著經濟成長放緩，中國仍在進行改革。

海南希望新的貿易規則能使醫療旅遊業成為其主要受益者。為此，海南設立博鰲希望城，這是一個「醫療特區」。在椰林環繞的博鰲希望城，私人醫院如雨後春筍般出現。

加工產業對自由貿易協定表現出濃厚的興趣。中國知名冷飲公司米雪已在自由貿易協定下開設工廠，因為該公司可以免稅進口咖啡豆，然後將其加工成飲料，在中國其他地區銷售時無需繳納額外關稅。香港公司太古集團也透過其子公司在自由貿易協定下新建一座工廠，專門為中國市場罐裝可口可樂。

一些外籍商人表示，海南與內陸成熟的製造業中心相比仍缺乏競爭力，人才匱乏，供應鏈也不夠完善。一位汽車業高層說道，他當初是被一位高級官員鼓勵才決定在海南投資的。

