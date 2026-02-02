新北1月房市交易量減少13.8％ 板橋減幅近35％最多

今年1月房市交易量比去年12月減少，減少最多的是板橋區。圖為板橋四川路一帶。（新北市地政局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府地政局今天公布最新房市交易概況，今年1月房市交易移轉棟（戶）數共計4033棟，較去年12月減少647棟，減少幅度13.8%，其中以板橋區減少326棟、減幅34.9%最多。

地政局指出，其中交易移轉棟（戶）數以板橋區、林口區、淡水區減少較多，與去年12月相較，分別減少326棟、160棟、153棟，減幅分別是34.9%、42.67%、28.65%，分析原因是本月份新成屋大批移轉棟（戶）數減少所致。

另外，以交易案件量（包括土地及房屋）來看，新北市今年1月交易件數為4364件，較去年12月減少764件，減少幅度14.9%。

至於交易移轉棟（戶）數增加最多的是汐止區，從208棟（戶）數增加為337棟（戶）數，增加129棟（戶）數、增幅達62.02%；其次為泰山區增加59棟（戶）數、蘆洲區增加55棟（戶）數。

地政局說，民眾若想了解新北市各行政區本月及上月買賣成交案量情形，可至新北不動產愛連網查詢。

