賴清德春節前慰勉中華郵政 盼數位轉型成功

〔記者黃宜靜／台北報導〕隨著數位化時代來臨，信件寄送越來越少，中華郵政正面臨轉型，賴清德總統今前往台北郵局慰勉快捷郵件的投遞同仁辛勞，並表示，中華郵政正面臨轉型，因此他十分關心轉型程度、期間是否有遇到困難，期盼中華郵政能轉型成功。

賴清德趕在農曆春節之前，今天上午到台北郵局慰勉快捷郵件的投遞同仁辛勞。賴清德致詞時表示，國家社會能夠正常運作，幕後有許多默默的英雄，中華郵政就是其中之一。在數位化時代下，信件寄送越來越少，因此中華郵政正面臨轉型，他也十分關心轉型程度、期間是否有遇到困難；他相信國人跟他一樣，對中華郵政的感情很深，郵差對於每個家庭、每個人來說是很重要的，就像家中的一份子。

賴清德總統趕在農曆春節之前，今天上午到台北郵局慰勉快捷郵件的投遞同仁辛勞。（記者林正堃攝）

賴清德指出，他也相信大家都有同樣的經驗，人生第一個存摺就是在郵局；根據中華郵政統計，目前共有2950萬戶的郵政金融開戶，台灣才2300萬人，相當於普及率大於百分百。

賴清德說，郵局定存戶有677萬戶，相當於每2位大人就約有1人在郵局定存，中華郵政推出定存不是為了賺錢，而是鼓勵民眾儲蓄，幫助國家社會建設。另外，中華郵政範圍服務層面很廣，每個村里有郵筒、每個鄉鎮有郵局，這也是中華郵政相較其他物流公司的優勢。

交通部長陳世凱表示，年節前是國人寄送最高峰，因此感謝所有的郵政英雄；這2年間中華郵政改革下，郵務量持續上升，雖然信件量減少，但物流也持續增加，尤其在地緣政治、匯率風險下，去年中華郵政都有獲利，也希望未來能夠持續蒸蒸日上。

