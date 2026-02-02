黃金最脆弱時刻 ? 小摩喊話 : 別慌、今年底仍上看至6300美元

摩根大通表示，黃金仍是動態、多層面的投資組合對沖工具，仍堅定看多黃金。（法新）

〔財經頻道／綜合報導〕在上週五全球貴金屬市場的歷史級暴跌後，黃金正處在近年來最脆弱的時刻，但這不代表多頭結束。據報導，金銀兄弟暴跌，主要由芝加哥商品交易所「突然上調保證金要求」所引發，導致過度擁擠的槓桿多頭被強制平倉，驅動長期多頭市場的根本邏輯（如美元信用、地緣政治）並未動搖。

對此，摩根大通直言，市場只是在清洗短期泡沫，而非基本面反轉，並重申對黃金的中期仍持看漲觀點，將此視為必要的技術性調整，預計在全球央行購金和投資者需求的推動下，今年底金價仍上看至6300美元。

請繼續往下閱讀...

上週五，貴金屬市場出現罕見踩踏，白銀單日暴跌近30%，黃金也同步大幅回撤。市場數據顯示，iShares Silver Trust單日重挫28.5%，創ETF史上最大跌幅；SPDR Gold Shares下跌10.3%。高盛指出，白銀波動率飆升至僅在金融危機與疫情封城期間才出現的極端水準，單日ETF名目交易量超過320億美元（約新台幣1兆元），顯示市場正經歷一場高度集中的強制出清。

分析師普遍認為，這波金銀暴跌的直接導火線，是芝加哥商品交易所宣布將上調保證金要求；其中，黃金維持保證金由6%提高至8%、白銀則從11%拉升至15%，並於本週一正式生效。這等同向市場發出明確訊號：任何持倉過週末的投資人，本週一都必須補繳大量資金，在高度擁擠的槓桿多頭結構下，大量資金被迫在週五尾盤集中平倉，引爆連鎖式下跌。

同時，美國總統川普提名華許出任下一任聯準會主席的消息，也促使美元短線反彈，成為壓垮貴金屬的另一根稻草。不過，多家機構強調，這些因素屬於「觸發器」，而非趨勢終結者。

摩根大通認為，儘管金價高漲，但結構性反彈並未面臨崩盤風險。該行的Gregory C. Shearer團隊表示，黃金仍是多層次、動態的核心避險資產，央行與長線投資需求並未鬆動，預估2026年全球央行購金量仍將達到約800噸，而在去美元化與外匯存底多元化趨勢下，黃金結構性支撐依然存在，預計金價在2026年底上看每盎司6300美元的判斷不變。

相較之下，對白銀態度明顯保守，主要是近期白銀漲勢缺乏像央行這樣穩定的結構性買盤，更多是情緒與動能驅動，因此在修正過程中承壓更深。不過，即便如此，預估75至80美元區間可能成為白銀新的重要支撐。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法