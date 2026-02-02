深化台美AI與數位合作 數發部：海纜、衛星、前瞻通訊一次到位

第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」聚焦AI治理與通訊韌性，數發部強調加速打造可信賴數位生態。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕經濟部部長龔明鑫日前率團赴美國華府，參與台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），並於會中簽署台美「矽盛世宣言聯合聲明」，凸顯台灣在全球AI供應鏈中的關鍵地位。隨團同行的數位發展部政務次長侯宜秀表示，在部長林宜敬的推動下，數發部正以「算力、資料、人才、行銷、資金」五大政策工具為核心，協助台灣數位產業加速導入AI，作為產業升級的關鍵策略。

侯宜秀指出，數發部透過台灣「五大信賴產業」與「AI新十大建設」，與美方「美國AI行動計畫」（America’s AI Action Plan）進行戰略對接，持續深化台美在數位領域的實務交流與政策協作，為雙方AI與數位產業合作奠定長期發展基礎。

侯宜秀表示，「信賴」是AI發展的核心基礎。在「矽盛世」（Pax Silica）願景下，台灣不僅是全球AI硬體供應鏈的重要節點，在軟體與制度面同樣是推動可信賴AI生態系的重要夥伴。透過台美合作，得以在促進AI創新效益的同時，妥善因應潛在的數位風險，為全球數位發展奠定穩固且可信的基礎。

在AI治理議題上，侯宜秀指出，台美雙方已有共識，將共同探討建立可信的正體中文語料庫，支援大型語言模型（LLM）的發展與應用，並形塑具多元與開放特色的主權AI資料基礎，同時也研議在第三國合作推動可信賴AI系統的可行性。

通訊韌性方面，美方支持台灣探索前瞻通訊技術，作為提升整體韌性的關鍵一環。台灣亦將攜手美國及友盟國家，在海底電纜與其他資通訊基礎建設領域，建立「可信賴連結」。

在海纜防護上，數發部採取公私協力模式，從法規面強化對權宜輪的監控、提高破壞海纜的刑責，並在執行面督導業者落實安全防護演練，同時補助建置海纜、登陸站與微波備援系統，全面提升防護能量。此外，也積極推動國內電信業者接軌國際，汲取最新防護技術並深化跨國合作，例如中華電信已加入兩大國際海纜維修區域協定。

在衛星通訊領域，數發部正積極建構多元衛星應變網路，並將探索與美國低軌衛星服務供應商合作的可能性，以進一步強化台灣整體通訊韌性。

人才培育方面，台美雙方亦達成共識，將共同推進AI技術與人才發展，並就AI Academy合作框架交換意見。

侯宜秀指出，數發部已於2025年7月正式發布《AI產業人才認定指引》，明確界定「應用、開發、研究」三大類別，以及「素養、工具、程式、模型訓練、服務開發」五大能力架構，並納入AWS、Microsoft、Google、NVIDIA等美系大廠的證照資訊作為能力參考指標，藉此建構完整的AI人才生態系，為台灣數位產業的長期發展奠定基礎。

