國際鋼鐵產業回暖 中鋼3月盤價全面調漲500元

〔記者方韋傑／台北報導〕中鋼（2002）今日決議3月盤價，包括熱軋鋼板、鋼捲、冷軋鋼捲、鍍鋅鋼捲及電磁鋼捲等主要產品，每公噸全面調漲500元。中鋼指出，此次調整價格主要反映國際鋼市行情回溫、煉鋼原料成本持續走揚，以及下游需求逐步釋出，供應鏈回補庫存動能升溫。

中鋼表示，從總體經濟來看，全球經濟展現韌性，製造業需求端逐步回穩，有利啟動補庫存循環。美國聯準會目前持續朝降息週期邁進，美元走弱有助國際大宗商品價格表現，關於全球景氣，美國經濟維持穩健，歐洲景氣亦呈現穩步復甦，中國則推動大規模「以舊換新」政策刺激內需。

中鋼觀察，國際貨幣基金（IMF）對於今年全球經濟成長率預測由3.1%上修至3.3%，有利鋼市表現。在內需方面，台灣民間消費量能穩步回升，加上台美關稅談判結果優於預期，出口貿易動能可望延續，整體經濟呈現溫和擴張態勢。

談到鋼鐵市場，中鋼指出，近期國際原料行情持續攀升，鐵礦砂價格維持在每公噸100至105美元（約新台幣3149至3306元）水準，冶金煤價格則突破每公噸250美元（約新台幣7873元），推升鋼鐵生產成本。成品鋼價方面，美國熱軋鋼行情延續去年第四季以來的漲勢，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）新制上路，也帶動當地鋼市行情回升。

中國方面，當地去年粗鋼產量年減4.4%，供需結構持續改善，主要鋼廠包括寶武、鞍本等，三月份板材價格同步每公噸調漲人民幣100元（約新台幣441元），亞洲鋼廠出口報價亦呈現穩步上揚，顯示國際鋼市自谷底回升的態勢逐步確立。

中鋼強調，隨全球鋼市朝正向發展，終端需求逐步釋出，價量結構明顯改善，下游供應鏈也陸續展開庫存回補。為順應國際行情走勢，並反映煉鋼成本上漲壓力，公司決議三月份月盤產品全面調漲，並依個別產業需求實施多元配套方案，持續強化用鋼產業接單競爭力，期與下游客戶共同把握需求復甦商機。

