習快氣瘋！中國金屬交易商落跑損失45億 國企重傷

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》2日披露，在中國金屬貿易界頗具名氣的 Xu Maohua（徐茂華，綽號帽子），近期因多筆未完成交易且潛逃國外，導致其貿易網路陷入崩潰，造成至少10億人民幣（以下同，約台幣45.6億）的損失，其中，中國國企-國投物產是捲入此事最知名的一家企業。

報導說，一些曾與徐茂華共事或有過業務往來並直接遭受損失的人士透露，此次危機的核心是一個由綽號「帽子」的金屬交易商徐茂華主導的交易網絡。他們說，中國國有企業-國投物產是其中最引人注目的參與者。

知情人士指出，徐拖欠國投物產銅及其他金屬的貨款，後者又拖欠其供應商的貨款。據涉事公司提交的交易所文件顯示，此次事件引發的後果之一是，此事的後果之一是，國投物產被起訴，原告索要逾2億元（約台幣9.12億）的損害賠償以及貨款。該公司尚未對此事作出公開回應。

報導稱，近年來，中國政府對任何被認為從事可能威脅市場正常運作的高風險商業行為的企業都持謹慎態度，對其直接監管的國企尤其如此，它們被警告不得偏離核心業務。通常都不透明的大宗商品行業近來爆出多起醜聞，令業內公司受到密切關注。

最令監管機構困擾的是「循環交易」，指的是公司之間反覆買賣同一資產，製造出產生收入的假象。知情人士稱，徐茂華出逃實際上打斷了一條持續多年的交易鏈，很可能導致國投和其他公司虧錢。部分知情人士是受其「跑路」直接影響的交易對手。

中國國投物產是國家開發投資集團的貿易子公司，後者是一家年營收近2000億元（約台幣9120億）的國有企業集團。國家開發投資集團在接到記者電話後，拒絕代表子公司發表評論。

雖然目前尚無官方公佈該公司以及與徐某關係密切的其他交易商和銀行的損失總額，但根據直接參與交易的人士的估計，損失可能至少達10億元。有些人表示，根據他們多年來參與或觀察的交易規模，他們認為實際損失可能遠不止於此。

深圳貿易公司普路通去年12月發布公告稱，其已起訴國投物產，索賠2.19億人民幣（約10億），原因是國投物產未能足額支付貨款。普路通拒絕就此案置評。

此外，根據知情人士和彭博查閱的法院文件，天津一家法院應一家中國政策性銀行的要求，扣押了國投物產存放在江蘇省無錫市的3150噸精煉銅。知情人士透露，這批銅已被凍結，以便在可能發生訴訟的情況下以保全該貿易商的資產。

