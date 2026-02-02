苦熬40年薪水通通上繳！「極致節儉」阿伯退休翻開存摺 被數字震撼了

苦熬40年薪水通通上繳！「極致節儉」阿伯退休翻開存摺，被接近零的數字震撼了。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕A先生在辛苦工作40年，準備領2500萬日圓（約新台幣500萬）退休金，外加每月薪水全上繳給妻子保管，預計存下3000萬日圓（約新台幣600萬），打算退安穩的退休生活，為了存錢，40年來午餐費一直保持500日圓（約新台幣100元），為了犒賞退休，於是他邀請妻子到餐廳用餐，沒想到1個人的午餐費竟高達3000日圓（約新台幣600元）讓A先生相當吃驚，但妻子完全不以為意，然道妻子每次用餐都這麼貴嗎？於是回家後，他查看妻子管理的銀行存摺，一翻開餘額竟然接近於零，讓他徹底崩潰。

日媒報導，大學畢業後，A先生在東京1家貿易公司找到了一份工作，每月起薪14萬日圓，當時正值泡沫經濟時期，「1枚硬幣（500日圓）午餐」幾乎就是物美價廉、分量十足的代名詞。

請繼續往下閱讀...

在「1枚硬幣午餐」盛行的年代，許多餐廳會在午餐時間掛出橫幅招攬顧客。年輕時的A先生也常常在午休時間第一時間出門尋找這種午餐。

然而，隨著我接近退休，能花500日圓吃午餐的餐廳越來越少。近年來物價上漲，我能花500日圓解決的最多也就是在工作地點附近的便利商店買些飯糰、三明治和飲料。不過，我一直堅持500日圓的午餐預算，直到退休。

A先生最後晉升為部門經理，60歲退休時領取了2500萬日圓的退休金。

自結婚以來，A先生將所有家庭財務都交給妻子管理，A家實行零用錢制度。妻子負責管理銀行帳簿和現金卡，A先生每月領取固定金額的零用錢，由於他平時每日午餐費只有500日圓，為此，他估算自己大概存下了3000萬日圓。

憑藉著先前的努力，加上退休金，他堅信自己的退休生活將會很安穩， 由於以前上班的時候，500日圓就能湊合過日子，如今退休了，為犒勞自己一頓1000日圓或1500日圓的豪華午餐了，於是他邀請妻子出去吃午飯，作為對她迄今為止所做一切的獎勵。

他妻子選了1家當地很受歡迎的義大利餐廳。不出所料，人氣餐廳的菜餚非常美味，但結帳時，A先生簡直不敢相信自己的耳朵。他妻子預訂的是包含甜點和飲料的套餐，每人竟然要3000日圓。

3000日圓這相當於我1週多的午餐錢，A先生雖然感到驚訝，但他的妻子似乎已經習以為常。 A先生的妻子個性比較外向，常常會說“今天我要和X先生一起吃午飯”，或是“後天我要和我的媽媽朋友們聚會”。突然，一絲焦慮湧上心頭。難道她每次都吃這麼貴的午餐嗎？

回家後，A先生決定查看妻子管理的銀行存摺。 「咦？好像比我想像的少。」A家的存摺設定是每月薪資都存入生活費帳戶。然而，每個月本應存入工資的生活費帳戶餘額都接近零。

「看來他們把剩下的錢轉到另一個儲蓄帳戶了。」我心想。但當我把家裡所有的存摺都整理好後，這種樂觀的希望很快就破滅了。

總資產遠低於A先生預期的3000萬日圓。當他質疑妻子並查看她的信用卡帳單時，發現了一系列令人震驚的帳戶。

帳單名細並非用於生活必需品，而是頻繁的午餐、高檔化妝品和奢侈品等，幾乎每個月都會有大額提款。

“難道只有我是那個白痴嗎？”他日復一日地工作了40年，手裡緊緊握著1枚500日圓的硬幣，他耐心累積的成果，最後都化了給妻子買一頓豐盛午餐的錢。

專家表示，A先生的損失不僅僅是經濟上的，當他發現妻子揮霍無度的消費習慣與自己節儉的生活方式形成鮮明對比時，他感到一種深深的失落，如同被背叛一般。由於將家庭財務完全交給妻子管理，且在缺乏透明度的情況下退休，這對中年夫婦之間的信任徹底動搖。他還能和妻子共度餘生嗎？經過反覆斟酌，A先生決定重新找份工作，以彌補失去的存款。

「從今以後，我只會支付妻子的生活費。考慮到財產和退休金的分割，離婚會很困難。但是，我不能把家庭財務交給價值觀與我不同的妻子，」他說。

