日本成功回收南鳥島稀土泥 最快明年大規模試掘

日本科研船「地球號」已成功在南鳥島周邊，水深約6000公尺的深海海床，完成含有稀土的泥漿採集。（路透）

〔駐日特派員林翠儀／東京2日報導〕日本政府今天宣布，日本海洋開發機構（JAMSTEC）的科研鑽探船「地球號」，已成功在南鳥島周邊，水深約6000公尺的深海海床，完成含有稀土的泥漿採集。研究團隊推估這裡至少蘊藏1600萬噸稀土，規模為全球第3位。日本政府計畫最快於2027年2月進行大規模試掘，對於擺脫對中國供應鏈的依賴，往前邁進一大步。

日本深海鑽探船「地球號」。（擷取自日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）網站新聞稿）

南鳥島為日本最東端，雖然行政區為東京都小笠原村，但距離東京都心約1950公里，島上沒有居民，但有防衛省和國土交通省人員常駐。2012年東京大學研究團隊在南鳥島附近的海底發現稀土資源。隔年進一步確認該礦床的部分區域具有高濃度稀土，推估至少蘊藏1600萬噸。

不但蘊藏量足夠日本使用數百年，而且這裡採集的稀土泥，不像一般陸上稀土礦那樣含有釷和鈾等明顯的放射性元素。日本經濟新聞相關報導，南鳥島深海稀土泥含稀土元素的礦化物組成較純淨、放射性與其他有害物質含量低，使得後續的加工和提取較傳統稀土礦簡單，有助於減少環境負擔與加工成本。

較大的問題是位於6000公尺以下的深海海床，稀土存在於黏土狀沉積物中，而非固體礦脈，日本利用管線進行吸泥，必須要確保管線能否長時間承壓不破裂，泥漿輸送是否會堵塞、逆流、磨損，以及設備能否長時間連續作業。

由於採集成本極高，且有一定的難度，再加上從中國進口的稀土價格極低，所以即使已發現十多年，日本政府對於著手開採並不積極，但中國屢次以稀土作為政治武器進行勒索，2010年日本將釣魚台收歸國有後，對日實質禁運稀土，去年又因首相高市早苗在國會答辯談及「台灣有事」，以戰略性管制名義再度出招，高市內閣忍無可忍，加速開採南鳥島稀土泥，以擺脫中國勒索。

試掘作業屬於內閣府大型研究計畫「戰略性創新創造計畫（SIP）」的一環，試採方式是由「地球號」延伸管線，透過無人潛水器（ROV）調整水流，利用從船上注入的海水壓力，將海底泥土推送至船上回收。這是在海底油田與天然氣田鑽探技術基礎上加以改良的全球首創嘗試。

讀賣新聞報導，SIP計畫投入約400億日圓（約合台幣83億元），開發用於粉碎泥土的「採礦裝置」以及回收用的特殊管線等設備。2022年時，已在茨城縣外海、水深約2400公尺處成功進行吸泥作業；此次水深超過前次的兩倍，這次的試採也要確認相關設備在承受極大水壓的環境下仍可正常運作。

地球號在上月12日從靜岡出港，主管JAMSTEC的文部科學相松本洋平昨天在社群平台X上發文表示，地球號已成功將稀土泥揚升回收。JAMSTEC也預定3日發表新聞。

官房副長官尾崎正直今天在例行記者會上證實，此次採集成功，在經濟安全保障與綜合海洋開發的觀點上都是極具意義的成果。

日本政府計畫在此次成功的基礎上，於2027年2月進行大規模試掘，每日最多回收350噸泥土，並於2028年3月前彙整包含採礦成本在內的評估報告。

