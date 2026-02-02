買錯簡直浪費錢！內行人揭6款車不值得買、看似酷卻不可靠

美媒報導，內行人點名6款很酷但可靠性太差，不值得買的車。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕對很多人來說，買車往往是僅次於房子的人生第二大開銷，因此選車前必須做足功課，否則買錯了簡直浪費錢。美國理財網站《GOBankingRates》報導，汽車YouTuber Doug DeMuro分享他認為「太不可靠而不值得購買的6款酷車」，排名不分先後。儘管每款車在某些時刻都很吸引人，但他不推薦用作日常代步，因為太容易出問題。

E60 BMW M5

DeMuro將E60 BMW M5列為他最喜愛的車之一。E60是BMW M5的第四代車型，BMW稱它是相當特別的一款車，把跑車裝進了轎車裡。DeMuro也很喜歡這輛車，他說「我非常想擁有E60 M5。我喜歡V10引擎，V10就是帥，而且BMW把它裝在轎車裡，還搭配手排，這簡直太酷了。」

不過，他對這輛車的喜愛止於外觀與引擎，因為它不可靠。他說「這是汽車製造商讓顧客自己做測試駕駛的極端例子。這車根本還沒準備好量產。」許多車主必須多次調整才能勉強維持運作，但往往仍會令人挫折。

Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee已問世多年，以越野能力與適合家庭的車格受歡迎。DeMuro一直想擁有一輛Grand Cherokee，因為它符合他對三排座、先進駕駛輔助與越野功能的需求。但他最後選擇了Toyota Sequoia作為日常代步車，原因很簡單，就是可靠性。

Consumer Reports報告顯示，Jeep的可靠性排行靠後，也不足為奇。DeMuro表示，「我喜歡新款Grand Cherokee，動力、外觀、內裝都很棒，科技配備也很好，但我不信任它。這幾乎適用於所有現代Chrysler的車。」

Mazda RX8

尋找平價跑車不容易，但Mazda RX8或許是個選擇。DeMuro喜歡RX8的操控感，儘管他覺得外觀醜。他說，「我多次說過，我超愛Mazda RX8的駕駛感受。它順暢、快速、平衡感極佳，是同價位跑車裡最棒的之一。」可惜的是，這輛車需要大量維護，而一般Mazda經銷商無法應付。DeMuro說，「你需要動手維修，這不是普通的車能做到的。」

Range Rover

Range Rover外觀經典，吸引不少人購買。DeMuro自己也很喜歡Range Rover，甚至擁有過多輛，但他認為它作為日常代步車不可靠。他說，「我愛Range Rover，新款車很漂亮，尾燈垂直設計，幾乎像概念車。」但他仍不信任它「多年來我還是不信任它。隨著越野科技、螢幕與內裝控制進步，它們也沒變得更可靠。」他指出，Toyota Sequoia則完全沒有這個問題，每次使用都正常運作。

Rolls-Royce與Bentley

Rolls-Royce與Bentley代表了極致豪華車。DeMuro雖然多次租過這兩種車，但他仍不打算購買，主要原因是可靠性。他表示，「它們不耐老化，也不適合頻繁使用，雖然很多人都這麼做。」

