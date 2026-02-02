春節連假不只追劇！《芝麻街》百集經典上架YouTube 親子共學好選擇

即日起超過100集的經典《芝麻街》 （Sesame Street） 內容在YouTube與YouTube Kids平台都可看得到。（下載自Sesame Street IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕邁入2月，農曆春節進入倒數階段，許多人準備迎接難得的連假時光，而家中有小孩的家長們，更在思考如何讓孩子在假期中放鬆又能寓教於樂。

近期，YouTube宣布攜手《芝麻街》製作單位Sesame Workshop，將超過100集經典內容搬上YouTube與YouTube Kids平台，無疑是一大驚喜。從1969年首播集到精選主題合輯，不僅能讓許多家長們回味童年，也為孩子帶來結合娛樂與學習的豐富資源，成為年假期間親子共學的絕佳選擇。

YouTube早先在官方部落格宣佈，即日起將超過100集的經典《芝麻街》 （Sesame Street） 內容搬上YouTube與YouTube Kids平台。這項合作不僅包含懷舊的完整集數，還有針對特定學習主題的精選合輯，讓不同世代的觀眾都能重溫大鳥 （Big Bird）、Elmo與餅乾怪獸 （Cookie Monster）的風采。

這次上架內容片單包含1969年首播的第一集，YouTube還特別整理《芝麻街》歷史上的名場面；此外，為了適應現代兒童的觀看習慣，這次合作也推出了多種主題式合輯，內容涵蓋了具體的教育主題如ABC字母教學與STEM （科學、科技、工程、數學），以及更廣泛的概念如「冒險與想像」 （Adventure & Imagination）和「友誼與遊戲」 （Friendship & Play）。

值得一提的是，目前《芝麻街》最新的第56季內容，已經從原本的HBO移轉至Netflix與美國公共電視網 （PBS） 播出。在結束與HBO長達十年的合作關係後，Sesame Workshop採取分進合擊的策略：將最新的首播內容交給串流訂閱服務Netflix，而將龐大的經典資料庫投放在觸及率最廣的免費平台YouTube。

