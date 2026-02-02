新制勞退10大持股解密：新增健策、金像電 「4個股」遭出清

勞動基金運用局每半年公告1次各大基金的前10大持股名單，台積電穩居第1大持股（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金2025年大賺逾1.1兆元，新制勞退基金更創下全年逾5.7萬元分紅的新紀錄，攤開「新制勞退基金」的前10大持股，除了「護國神山」台積電（2330）仍以逾3成持股穩居第1大，去年底電子零組件個股健策精密工業（健策，3653）與金像電（2368），已擠下廣達（2382）及中華電（2412）進入前10大持股名單。且在自營持股中，去年下半年將葡萄王（1707）、建大（2106）、穩懋（3105）及頎邦（6147）4檔個股「處分出清」。

勞動基金運用局各大基金的前10大持股名單，每半年公告1次，根據今（2）日公告統計至2025年底的最新數據，新制勞退基金前10大持股配置仍高度集中於電子與半導體龍頭。護國神山「台積電」因股價持續上漲，對比去年12月底與去年6月底的持股比例，台積電持股比例微增0.31個百分點，達31.96％；值得注意的是，如果細分「自營部位」及「委外部位」，在勞動基金運用局自營部位顯示「重押」傾向，台積電下半年的占比高達53.41%。

下半年第2大持股則出現明顯變化，原本第4大持股台達電 （2308），去年下半年因股價翻倍飆漲，持股比例由3.66％提高至6.34％，成了2025年下半年的第2大持股。鴻海（2317）、聯發科（2454）排名降至第3及第4。AI供應鏈個股的排名顯著提升，奇鋐（3017）則由原本的第10名衝至第5名，持股比2.74％；第9名的台光電（2383）前進至第6名，持股比2.41%。

值得投資人注意的是「新進」與「退出」個股的變化，下半年新增了2家電子零組件業者，分別是股價大漲的健策精密工業（健策，3653），持股比例1.86%，與金像電持股比例1.78%，擠進新制勞退下半年的前10大持股名單，將原本上半年名列第6名、持股比例2.34%的廣達（2382）及第8名、持股2.04%的中華電（2412），擠出前10大持股名單 。

此外，具「存股」概念的金融股，前10大持股的富邦金（2881）與國泰金（2882），2025年下半年的占比均減少，富邦金排名從第5名降至第7名，持股比2.1％；國泰金持股比降至1.99％，排名由原本的第7名下滑至第8名。

