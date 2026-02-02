黃仁勳離台！預告台灣供應鏈今年也是精彩的一年。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達執行長黃仁勳結束來台快閃4天行程，今日離台，黃仁勳表示，去年是很棒的一年，台灣供應鏈創下了歷史紀錄，包括鴻海（2317）、台積電（2330）、緯創（3231）等公司，所有供應鏈都度過了非常出色的一年，今年也將迎來極為亮眼的一年，他此次來台就是為了感謝大家出色的工作，並且請大家為即將到來的精彩一年做好準備，他也以中文祝福大家馬年「馬上賺錢」、「馬上發財」。

針對是否會再來參與北士科輝達台灣總部的簽約，黃仁勳回應，如果有典禮或是大型活動，他會再回來。但從現在開始他會非常忙，今年對他來說會是超級忙碌的一年，他會盡其所能，今年一定會出席台北國際電腦展（Computex），輝達會有很多重要的發表，他也會發表主題演講。

提到目前AI（人工智慧）市場的競爭態勢，黃仁勳指出，目前有非常多的競爭對手，也有很多AI晶片，有很多公司成立，未來AI技術只會越來越難，競爭會一直存在，因為這是一個非常龐大的市場，但是輝達的市場地位非常不同，輝達是唯一一家與所有AI公司合作的企業，輝達無所不在，存在於所有雲端平台、資料中心（包含企業內部部署），同時也涉足機器人領域。

