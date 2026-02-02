買必後悔！好市多「3大地雷電視」被點名 看似便宜卻惡評如潮

好市多「3大地雷電視」被點名，看似便宜卻惡評如潮。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕如果您正在尋找1款價格實惠的電視，到好市多（Costco）一定能找到符合預算的選擇，不過，外媒點名，三星U8000F晶彩超高清系列4K電視等3款廉價電視，雖然價格便宜，但在品質和可靠性卻惡評如潮，並不值得消費者購買。

《BGR》報導，好市多銷售各種熱門電視品牌的電視，種類繁多，您一定能找到符合預算的選擇，在物價高漲時代，為幫消費者找到廉價但性價比高的電視，選取了Costco網站上售價低於400美元的型號，盤點好市市多顧客的評價，並參考了來自權威網站的評論以及其他購買過這些電視的顧客在社群媒體上的評論，結果顯示三星U8000F晶彩超高清系列4K電視等3款廉價電視是不值得買。

不過，文中也點名了海信 A45NF 系列 1080p LED 電視、海信 QD6 系列 4K QLED 電視和TCL Q77K 系列 4K QLED 電視，是值得購買的廉價電視，這3款或許無法與旗艦機型相媲美，但考慮到價格，它們仍然是性價比很高的選擇，且Costco 用戶評價的平均分數都至少達到 4.0 顆星。

而以下3款不值得買的電視，其原因分別如下：

三星 U8000F 晶彩超高清系列 4K 電視

三星是主流智慧電視品牌中顧客滿意度最高的品牌，但顯然，其入門級機型卻並非如此。這款電視 43 吋型號的售價低至229.99美元（約新台幣7279元），雖然價格便宜，但 在 Costco 網站上有75則評價，但平均分數僅為2.8顆星，是本次評測中最低的。

Costco 的顧客普遍對三星 U8000F 電視不太滿意，該電視在 Costco 網站上的 1 星評價遠多於 5 星評價。顧客反映的問題包括電視的畫質、耐用性以及必須註冊三星帳戶才能安裝應用程式。

根據Expert Reviews報道，這款電視是“三星少有的失手之作”，其出色的音質和低輸入延遲不足以彌補色彩覆蓋和亮度方面的不足。

同時，Home Theater Review 也指出，如果您需要一台擁有深邃黑色、高對比度、高亮度和 120Hz 更新率的電視，那麼這款電視可能會讓您失望。

LG UA7700 系列 4K 電視

這款50吋型號的起價為249.99美元（約新台幣7912元），其在Costco網站上的平均評分僅為3.2顆星（基於92則評論）。根據顧客評論，LG UA7700 系列電視的主要問題在於其 AI 智慧遙控器，即使是基本功能也難以操作。顧客也反映應用程式運作緩慢，並且經常無法連接 Wi-Fi 網路。

在Tar​​get購買該電視的顧客也遇到了同樣的問題，該電視在 Target 網站上的平均評分為3.6顆星（基於293條評論）。 Business Insider將其評為LG最好的入門級電視，但也指出其亮度、對比度不足、色域有限以及 60Hz 的刷新率（無法滿足遊戲需求）等缺點。

三星 Q7F 4K QLED 電視

三星 Q7F 4K QLED 電視55 吋版本售價399.99美元（約新台幣1.27萬）， 儘管功能豐富，但在 Costco 顧客的 64 則評論中，平均評分僅為3.4顆星。

即使在三星 Q7F 4K QLED 電視的正面評價中，其畫質在同價位產品中備受好評，但仍有人批評三星沒有為其配備光纖音訊輸出介面。 Costco 的顧客也指出，其他問題包括運動模糊導致觀看體驗不佳，以及可下載到電視上的應用程式選擇有限。

SamMobile 指出，只要不將其與三星更高端的型號進行比較，它作為一款經濟實惠的 QLED 電視還算不錯，但同樣的價格，你可以從眾多競爭對手那裡買到螢幕更好的產品。

