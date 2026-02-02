金價急殺後進入關鍵支撐帶！楊天立：恐現「超額清洗」 長線仍偏多

楊天立表示，在上週急跌後，金價已逐步進入重要支撐帶，不排除短線即將觸底，甚至出現「超額清洗」情況，後續可能需一至兩個月時間整理。（美聯社）

〔記者陳梅英／台北報導〕上週國際金價一度衝高至每盎司5598美元、創下歷史天價後隨即急殺至5000美元以下，劇烈震盪讓投資人心驚。素有「黃金王子」之稱的台灣銀行貴金屬經理楊天立今日表示，這波修正其實屬於預期中的回檔，在上週急跌後，金價已逐步進入重要支撐帶，不排除短線即將觸底，甚至出現「超額清洗」情況，後續可能需一至兩個月時間整理，但從長期趨勢來看，仍維持偏多看法，只是今年金價大幅波動恐將成為常態。

楊天立指出，近期黃金與其他貴金屬價格明顯修正，仍在合理範圍內，只是事前難以精準預測回檔的時間點與起跌價位。自去年10月28日起，國際金價一路走升，累計漲幅約44%；上週五單日震盪幅度高達11%，若從週四高點回落計算，跌幅已逾15%。但若放在整段漲勢來看，這樣的修正幅度其實相對合理，尤其最後階段出現噴出式上漲，短線漲幅過大，出現一波較大幅度的「清洗」行情，並不令人意外。

從基本面觀察，楊天立認為，今年全球地緣政治風險已從區域衝突，延伸至各國內政挑戰，不確定性持續升高。此外，美國總統川普在期中選舉前可能採取的政策動作，以及新任聯準會主席偏鷹或偏鴿，市場仍難以判斷，政策變數仍多，皆為推動金價的重要因素。

技術面來看，金價自去年10月起漲至今年1月高點，若回檔幅度達50%甚至61.8%，皆屬合理範圍。目前價格已進入重要支撐區，不排除短期內就會觸及低點，甚至出現「超額清洗」。其後可能需要一至兩個月時間進行整理，長期仍有機會重回上升軌道。

至於今年金價高點預測，楊天立指出，多數國際機構去年第四季預估的「今年高點」，其實在今年1月就已提前達陣。近期已有多家外資機構將今年高價預測上修至6000美元以上，甚至上看6600美元。不過他也提醒，金價已進入高度受地緣政治與政策變化主導的階段，呈現「上不封頂」情況，無需預測高點。

對一般投資人而言，他建議在行情噴出時切勿追高，反而適合採取定期定額策略；若為短線操作，則可在噴出階段觀望或分批獲利了結，風險相對較低。

楊天立也指出，今年市場大幅波動將成為常態，這樣的不確定主軸從去年延續至今年，且在美國期中選舉前可能進一步放大，投資人須特別留意波動風險。

至於金價下跌是否會引發民眾搶購，他表示，台銀已做好備貨準備，並澄清台銀黃金與白銀庫存皆相當充足，並無供給緊縮或市場傳言的斷貨情況。

