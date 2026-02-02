焦點股》記憶體族群全面重挫 倒成一片

記憶體族群全面重挫，倒成一片。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體族群今天成為台股重災區，華邦電（2344）、創見（2451）、品安（8088）、廣穎（4973）、華東（8110）、至上（8112）、南亞科（2408）等個股，盤中紛被摜殺至跌停；威剛（3260）、宇瞻（8271）、力積電（6770）及福懋科（8131）股價也重挫逾8%-9%，幾近跌停。

川普提名凱文 · 華許（Kevin Warsh） 出任新聯準會主席，華許鷹派背景引發市場對貨幣政策緊縮的聯想，加上美伊衝突推升黃金、白銀、銅價同步上漲，通膨壓力恐壓縮今年降息空間，衝擊上週五美股四大指數全面收黑，美光等記憶體股也大跌。

台股記憶體族群漲多，今也跟著重挫，截至上午11點，廣穎、至上、品安及華邦電等個股，皆跌停鎖住，華東、創見、力積電、南亞科、福懋科、宇瞻跌幅皆超過9%，旺宏、十銓、威剛等跌幅超過8%，倒成一片。分析師認為，記憶體族群漲多出現短線修正，AI帶動記憶體結構缺貨仍不變。

