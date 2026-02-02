與黃仁勳後會有期? 蔣萬安：看黃的時間安排

台北市長蔣萬安出席萬華區「市長與里長有約」。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風式訪台，今（2日）將搭機離開台灣，離台前受訪提到很快會與市長（台北市長蔣萬安）見面，讓外界好奇他是否會在農曆年前再度來台與蔣萬安見面？蔣萬安今天表示，黃仁勳此行行程緊湊，雙方一直都有保持聯繫，非常期待彼此能夠很快再次見面，時間都要看黃仁勳的時間還有行程的安排。

黃仁勳昨晚與台積電董事長暨總裁魏哲家等高層在台北市私廚聚餐，晚間受訪提到輝達台灣總部時說，很快就會見到市長，很期待見到市長，因為市長真的幫忙了確保T17、T18的場址。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安今天早上出席萬華區與里長有約座談前受訪，被問到與黃仁勳見面一事時表示，黃仁勳這一次的行程非常緊湊，不過雙方都一直保持聯繫，就像黃昨天所說，「我們都非常期待彼此能夠很快再次見面」。

蔣萬安表示，T1718專案設定地上權給輝達一事，將於本週進行估價審議，接下來就會完成議價訂約，預計在農曆年前，大概2月10號到15號間，就可以簽約。但一切都要看黃仁勳的時間還有行程安排。不過，相關時程進度都會持續的進行，也都往前推進，市府和輝達一直保持溝通。

對於黃仁勳是否會出席簽約，蔣萬安表示，黃仁勳行程非常緊湊，這都要看他和他團隊對於他個人的行程還有時間的安排，但是相關的進度不受影響，我們就會往前推。對於黃仁勳提及感謝他的幫忙，蔣萬安也謝謝黃仁勳還有他的團隊，在跟市府溝通的過程都非常的順利，也都保持密切的聯繫，他也很謝謝輝達的團隊。市府會站在一切依法合程序的範圍內，儘量的給予協助。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法