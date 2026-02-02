黃金暴跌真相曝光！中媒點名「這價位」是多空生死線

黃金為何突然跳水？歐媒點出背後原因。（美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕在短短幾天內，金價自歷史高點每盎司5600美元急挫至4770美元，白銀更在單日暴跌31%，創下自1980年以來最大跌幅，一場劇烈修正，正撕開貴金屬牛市背後的結構性裂縫。對此。歐媒指出，黃金大跌的根源，是世界各地的人們排隊出售手中的黃金以及美國總統川普將提名前聯準會官員凱文・華許（Kevin Warsh）出任下一任聯準會主席。

中媒最新分析則指出，黃金走勢並不在於價格是否過熱，而在於黃金衝破每盎司5500美元後，正式踩上一條足以動搖全球金融秩序的分水嶺。中國中金（CICC）指出，黃金突破5500美元，標誌著存量黃金總價值38.2兆美元（約新台幣1206.5兆元）已與美債存量相當，這是80年代以來首次，以美元定錨的全球貨幣體系將出現鬆動。

據報導，在本輪行情中，紐約黃金期貨盤中一度觸及甚至短暫越過5600美元、但現貨沒有穩定站上，而白銀也來到120美元附近，之後價格在高點幾乎沒有停留，便迅速反轉。到了上週五晚間，黃金價格已明顯回落，市場氣氛急轉直下，顯示這不只是單純的獲利了結，而是更深層的信心變化。

黃金價格突破5000大關後持續向上飆升，快速來到5600美元價位。歐媒指出，消費者紛紛前往當地零售商兌換黃金首飾，還有部分投資人於交易所交易基金（ETF），以類似股票交易的方式買賣黃金的價值。

而加劇黃金價格波動的另一個導火線，是市場傳出美國總統川普將提名前聯準會官員華許出任下一任聯準會主席。這項人事消息，引發投資人重新評估美國貨幣政策走向，也動搖了黃金過去數月建立起來的「政策避險溢價」。

雪城大學政治學教授 Daniel McDowell 指出，當國際秩序的運作邏輯出現裂痕時，市場往往會出現一種「心理性避險反射」，黃金正是這種集體情緒的承載物。但這套敘事如今開始出現反轉。金價回落的同時，聯準會獨立性受到質疑，也成為市場重新定價的關鍵因素。

分析師指出，即便黃金近期大跌，但價格仍遠高於一年前水準。去年此時，紐約現貨金價仍不到每盎司2800美元。換言之，這波回檔更像是高檔修正，而非趨勢徹底反轉。

