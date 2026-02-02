金價創新高是「金變貴」？億元投資大老點破 : 多數人都看錯重點

金價狂飆會讓人以為是黃金變貴了？對此，10億日圓投資人指出，是錢正在快速變薄。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕金銀兄弟在上週五遭遇歷史性的大暴跌，但在此之前，金價幾乎天天都刷新高，一度逼近6000美元。對此，市場出現對金價新高價是「黃金變貴了」，還是「貨幣變薄了」的疑惑；對此，日本一位10億日圓（約新台幣2億元）的投資人指出，多數人都看錯重點。

日媒報導，長期投資東京23區中古套房、名下擁有37戶不動產、資產規模超過10億日圓的個人投資人村野博基直言，這類報導「一開始看的軸就歪了」。他提醒，多數人混淆了「價格」與「價值」，才會對金價創高產生錯誤解讀。

近來金價站上每公克3萬日圓，刷新歷史紀錄。走進銀樓，常能看到「現在是史上高點，趁高賣出」的招牌，不少人甚至開始翻箱倒櫃找金飾，或慶幸自己當年裝了金牙。也有人心想，「投資黃金的人真好賺，我是不是也該進場？」

但村野博基對這種情緒潑了盆冷水。他說，黃金的價格，本來就是「相對價格」，不是絕對價值。因為從供給面來看，人類至今在地球上開採出的黃金總量約20萬噸，差不多只填得滿4座奧運標準游泳池。

以目前一年約3000噸的產量來看，推估15到20年內，可開採的地底黃金就會接近枯竭。正因為數量有限，黃金才被視為稀有、價值相對穩定的資產，也因此長期被歸類為「安全資產」。

但如果黃金的「價值」本身並沒有劇烈變化，那麼，當金價上漲時，真正下跌的又是什麼？答案其實很簡單，就是貨幣的價值。

無論是日圓還是美元，對黃金來說都在貶值，所以我們看到的才會是「金價上漲」。同樣的道理，也可以用來看股市。日經指數衝上5萬點的同時，日圓卻貶到150附近。村野博基直言，股價看似很強，某種程度上，也只是因為貨幣變得不值錢了，名目價格自然被推高。

匯率、企業獲利、產業結構等因素交錯影響市場，單一理由很難解釋所有現象。村野博基認為，若真有人能精準拆解所有關係，那恐怕一輩子都不愁錢了。但至少有一點很清楚：在貨幣持續貶值的環境下，只要「實體價值」相對穩定，價格上漲幾乎是必然結果。

這在美國也看得很清楚。通膨之下，一份普通的午餐動輒20美元（約新台幣631元），若以最低時薪來看，等於要工作近2小時才能換一餐。在日本，大概就是一餐2000日圓（約新台幣407元）的感覺。即便美元相對日圓仍強勢，但以美元本身的購買力是也正在下滑。

村野博基指出，新聞只會報導「價格創新高」，卻不談「貨幣在貶值」，誤解自然就這樣累積了。簡單來說，如果只站在自己手上的貨幣視角，自然會覺得「金價瘋了」，但若把視角拉遠，其實是貨幣在持續貶值。

所以他認為，與其說「金價創下歷史新高」，不如更貼近現實地說一句 :「貨幣價值跌到歷史低點」。

