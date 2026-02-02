焦點股》創意：Google與微軟新專案到手！股價走強急拉

創意總經理戴尚義對未來釋出正面看法。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠創意（3443）上週五召開法說會釋出好消息，成功取得大客戶下一世代Arm架構CPU設計案，同時正與一家北美汽車客戶洽談次世代晶片專案，美系外資出具最新報告指出，2026年可望成為另一個具備成長潛力的一年，預期創意的營收動能至少可維持與2024年至2025年相近的水準，營收成長動能有機會延續至2028年甚至更長。

創意早盤隨著大盤開低，但買盤積極進場，股價急拉走強，截至9:16分左右，創意股價上漲2.67%，暫報2690元，成交量約1700張，短線有機會挑戰歷史新高2790元。

美系外資指出，創意確認已取得次世代Arm架構CPU設計案。市場研判，該專案極可能應用於下一代Google自研CPU及Microsoft Cobalt平台，預期將成為2027年以後的重要成長動能來源。此外，目前已有三家主要車用客戶，分別來自中國（Horizon）、北美及法國。市場預期，相關營收貢獻有機會於2026年底開始顯現，並於2027年進一步放量。在2026年CPU業務動能強勁的基礎上，車用晶片亦可能支援AI相關功能，後續成長仍具上行潛力。

至於創意公布去年第四季毛利率為19%，主要受到量產業務比重提高及低毛利加密貨幣業務影響。管理層指出，去年第四季應為毛利率低點，後續表現可望逐步改善。

