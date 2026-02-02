貴金屬大崩盤 彭博揭罪魁禍首是中國

貴金屬市場出現有史以來最劇烈的崩盤之一，彭博點名中國投機者是罪魁禍首。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕數週以來，金屬產業的交易員夜以繼日地盯著螢幕，從黃金、銅到錫，所有金屬的價格似乎都擺脫了供需基本面的束縛，受到來自中國投機者大量熱錢的推動而上漲。然而，在短短幾小時內，這波漲勢逆轉，演變成大宗商品市場有史以來最劇烈的崩盤之一。

《彭博》報導，白銀週五（30日）暴跌26％，創下史上最大跌幅，黃金也下跌9％，創10幾年來最大單日跌幅。銅價在這之前曾一度飆升至每噸1萬4500美元以上，但隨後迅速回落，另交易員們措手不及。

精煉商Heraeus Precious Metals交易主管斯佩澤爾（Dominik Sperzel）表示，在自己的職業生涯中，這絕對是他所見過「最瘋狂的行情」，黃金是穩定的象徵，但這樣的行情絕非穩定的象徵。

貴金屬在週五暴跌的導火線是美國總統川普（Donald Trump）宣佈將任命聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）擔任下一任Fed主席，這項消息推高了美元匯率。

此前，許多人已經警告，金屬市場已經漲過頭，在歷經數週的持續上漲後，回調在所難免。然而，金價下跌的速度和幅度仍令人震驚，求對於黃金這樣規模龐大、流動性強的市場。

MKS PAMP SA金屬策略主管希爾斯（Nicky Shiels）表示，週五的市場可以用「拋物線式」、「瘋狂的」和「無法交易」來形容，2026年1月將成為貴金屬史上波動最大的一個月。

隨著各國央行曾持黃金作為美元的替代品，黃金價格的上漲趨勢已經持續多年，而去年西方投資人湧入所謂的「貶值交易」，黃金價格的上漲速度更是加快。

但近幾週來，受到中國投資者的大量買入推動，從個人投資人到涉足大宗商品領域的大型股票基金，從金價、銅到銀等金屬價格屢創新高，漲勢愈演愈烈。價格飆升的同時，趨勢追蹤型大宗商品交易顧問也蜂擁而至，進一步推高了價格。

由於對聯準會獨立性的擔憂，以及從委內瑞拉到伊朗的地緣政治衝突佔據了新聞頭條，貴金屬價格的上漲成為部份投資人對美元日益成長的不信任的像針。隨著貴金屬價格的上漲趨勢吸引愈來愈多買家，從中國到德國，黃金和白銀熱潮席捲了全球各地的消費者，這一幕讓人聯想起1979年到1980年，那是現代歷史上市場價格出現如此劇烈波動的唯一一次。

川普在上週二（27日）表示，承壓的美元表現「很好」，這番言論引發了金屬市場最後的熱潮，推動金價再創新高。到週四（29日）黃金價格達到每盎司5595美元，白銀價格突破每盎司121美元，銅價更是高達每盎司1萬4529.50美元。

週四稍晚，市場出現走勢逆轉的第一個跡象，美元隨著美國市場開盤走強，黃金價格突然暴跌，一度在短短10分鐘內跌超過每盎司200美元。價格短暫回穩後，多家媒體報導稱，川普計劃提名華許擔任下一任Fed主席。以往亞洲早盤交易時段會推高價格，但這一次，中國投資人獲利了結，週五暴跌的種子就此種下。

橋水基金（Bridgewater Associates）前大宗商品主管坎貝爾（Alexander Campbell）直言，中國把東西賣了，現在市場正在承受後果。接下來的走勢可能再次取決於中國。

