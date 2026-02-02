好驚人！日本竟有21萬家「殭屍企業」 日媒一句話戳破延命真相

日媒指出，日企正處於一個歷史性的轉捩點，其經營的本質正受到嚴峻的質疑。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本企業正站在一個關鍵轉折點上。日媒指出，過去日本企業享受著超低利率和過度金融支持，在有利商業環境生存，但如今利率上升，加上通膨壓力和勞動力短缺的困境，先前所隱藏的經營缺陷也暴露無遺。

日媒直言，現今全日本約有21萬「殭屍企業」，這問題不僅僅是日本破產預測或經濟指標，更是經濟的轉捩點。而所謂的「殭屍企業」是指，成立超過10年且連續3年營業利益不足以支應利息支出，並非短期虧損，而是結構性缺乏獲利能力。

根據帝國資料銀行於2026年1月29日發布的最新調查，2024年日本的「殭屍企業」比例將達到14.3%，預計企業數量約為21萬家，大約6家企業中，就有一家面臨營運困境，長期處於無法用本業獲利支付利息。

該數據也指出，在這些殭屍企業中，約有3.6萬家公司、約計17.2%，因同時遭受「經常帳赤字」、「債務過重」和「負債超過資產」等三重打擊，破產風險極高。

日媒表示，這項調查數據正在日本街頭巷尾真實發生，如今全國各地都可見到餐飲店悄悄歇業、住宅區裡的小工廠關門，經營三代的家族商店也掛出停業公告，所造成的原因包括原物料與能源價格飆升、人手不足推高薪資成本，企業支出快速膨脹。

但在消費者緊縮支出的環境下，企業想將轉嫁高漲的成本並不容易，利潤率因而持續遭到擠壓。對地方中小企業而言，些微的營收下滑或成本上升，就足以迅速演變成資金周轉危機。

更關鍵的打擊是，日本央行政策轉向所帶來的利率上升。在零利率時代，即便高度依賴借款，只要利息負擔極低，企業仍能撐下去；但在「有利率的世界」裡，即使只是小幅升息，利息支出也可能迅速侵蝕現金流，讓原本勉強維持的企業體力瞬間見底。

數據也顯示，殭屍企業的有息負債規模約為月營收的9.5倍，遠高於一般企業平均的5倍，對利率變動的敏感度格外高。一旦利率上升0.5%，利息支出可能就會以數十萬、甚至數百萬日圓的幅度增加，對利潤本就微薄的中小企業而言，無異於致命一擊。

分析師指出，事實上這種「篩選效應」已開始反映在倒閉數字上。2025年日本企業倒閉件數在時隔12年後，再度突破1萬件，多數集中在無法承受成本上升的中小零細企業，顯示企業經營環境已正式進入淘汰階段。過去被寬鬆金融與公部門支援掩蓋的風險，正因利率回歸而逐漸浮上檯面。

殭屍企業問題，不只是倒閉預測或景氣指標，而是日本經濟是否能走出長期停滯的分水嶺。日媒直言，如果低利潤企業退出市場，資本和人力資源重新配置到成長型企業，整體經濟活力可能會增強，但如果農村地區的中小企業迅速消失，對當地經濟、就業和日常生活基礎設施的影響將不可避免。

