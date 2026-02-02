黃金大牛市終結？美銀給關鍵「1句話」

美銀表示，除非爆發「毀滅級」事件，否則黃金牛市難以終結。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕貴金屬在上週五上演血洗星期五，白銀暴跌近30%，創史上最大單日跌幅，而黃金大跌9.5%，亦寫下1983年以來最大單日跌幅，不過，美銀首席投資策略師哈內特（Michael Hartnett）直言，貨幣貶值仍是基本盤，弱勢美元關乎川普政治生存，除非爆發「毀滅級」事件，否則黃金牛市難以終結。

華爾街見聞報導，上週五（30日）市場經歷了一場足以載入史冊的劇烈波動，從股票的突然滑坡，到美元的猛烈反彈，再到前聯準會“超級鷹派”華許（Kevin Warsh）可能取代聯準會主席鮑爾的重磅傳聞，這一系列事件最終引發了白銀創紀錄的單日暴跌。

然而，儘管市場在上週五上演了過山車般的行情，不過，哈內特重申：「貨幣貶值是基本情境（Debasement is Da Base Case）」。

對投資者而言，這意味著儘管短期波動劇烈，但驅動黃金和實體資產上漲的宏觀邏輯仍然牢固。除非發生比當前宏觀敘事更具破壞力的“更大事件”，否則這場由貨幣貶值驅動的牛市難以輕易終結。然而，投資人必須警惕上半年可能出現的流動性去槓桿風險，這將是對「貪婪」情緒的劇烈清洗。

儘管上週五美元匯率出現了反彈，但哈內特指出，自川普就職以來，美元實際上已經下跌了12%。這種疲軟並非偶然，而是一種政策導向。弱勢美元被視為提振賓州、密西根和威斯康辛等「鐵鏽地帶」搖擺州製造業的關鍵手段。

這不僅是經濟問題，更是政治生存問題。哈內特的數據顯示，在川普的第一和第二任期內，總統的支持率與美元走勢呈現高度的相關性。

從歷史週期來看，自1970年以來，美元熊市的平均跌幅高達30%。在這種宏觀背景下，黃金和新興市場（EM）股票通常是表現最優異的資產類別。只要「貨幣貶值」作為政策工具的屬性不變，美元的長期下跌壓力將繼續為實體資產提供支撐。

哈內特強調，傳統的60/40股債策略已不再適應當前環境，取而代之的是由股票、債券、黃金和現金各佔25%組成的「永久投資組合」（25/25/25/25）。

數據顯示，該策略的表現令人驚訝，其10年期回報率達到了8.7%，創下自1992年以來的最佳表現，更令人矚目的是，該組合在2025年錄得了高達23%的巨額收益，這是自1979年以來表現最好的一年。

這項數據有力地證明了在貨幣貶值和通膨波動的時代，將黃金和現金納入核心資產配置的重要性。

對於2026年的具體交易策略，Hartnett重點推薦了「BIG + MID」組合。這也是他近期報告中一再提及的主題，即看好比特幣（Bitcoin）、國際股（International）、黃金（Gold）以及中盤股（Mid-cap）。隨著2020年代過半，這項策略旨在捕捉在新的宏觀範式下可能跑贏大盤的資產類別。

