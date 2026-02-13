LTN經濟通》美國歷來領土擴張 都是一本萬利

美國總統川普希望將格陵蘭島納為美國領土，引發全球關注。（路透資料照）

川普公開表態要併格陵蘭

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）長期以來希望將格陵蘭島納為美國領土，並多次公開表態，不排除以武力奪取格陵蘭島，相關發言引發全球關注。

對於現代的美國總統來說，從他國購買領土並非尋常的舉動，但綜觀歷史，美國如今的許多州和領地實際上都是透過購地等手段擴張土地。這些行動促進了經濟發展、擴張國土，並加強了美國的地緣政治影響力。

美國在1803年以1500萬美元的價格，從法國手中買下路易斯安那領地。（圖擷自美國會圖書館）

1500萬美元代價 向法國買下路易斯安那領地

1803年，美國以1500萬美元的價格，從法國手中買下路易斯安那領地，這筆交易被稱為路易斯安那購地案，使美國的國土面積翻了一倍，增加了約210萬平方公里，這是美國史上第一次重大擴張，也是美國史上規模最大的土地交易之一。

這項購地案由時任總統傑佛遜（Thomas Jefferson）推動，旨在控制紐奧良港和密西西比河，這次收購促進了西部擴張和「昭昭天命（Manifest Destiny）」思想的形成。

法屬路易斯安那的版圖遠遠超過現今路易斯安那州的土地規模，包括從密西西比河到洛磯山脈，從墨西哥灣到加拿大的廣大地區，這塊土地後來成為美國的15個州。

德克薩斯在1845年正式成為加入美國聯邦的第28個州。（法新社資料照）

德克薩斯共和國獨立 並加入美國

1836年，德克薩斯共和國發表獨立宣言，宣布從墨西哥獨立，同年申請併入美國，但被美國國務卿拒絕。在德克薩斯成功擺脫墨西哥統治，獨立近10年、該國會首次投票同意被美國併吞數年後，直到1845年才正式成為加入美國聯邦的第28個州。

德克薩斯多數人都同意加入美國，但由於當地依然實行奴隸制，引發美國兩大政黨反對，根據美國國會圖書館記載，國會一直不願意接納另一個允許奴隸制的州，但德州最終被允許成為蓄奴州。

美國併吞德州的過程花了將近10年的時間，背後還有另一個原因是美國兩黨希望避免與墨西哥發生戰爭，當時墨西哥宣佈奴隸制違法，並拒絕承認德克薩斯共和國。隨著德克薩斯正式納為美國的一州，1846年，由於併吞和德州邊境問題存在分歧，爆發美墨戰爭，這場衝突一路延燒至1848年。

1867年，美國以720萬美元的價格，從俄羅斯帝國手中購得阿拉斯加。（圖擷自美國會圖書館）

720萬美元 向帝俄買下阿拉斯加

1867年，美國以720萬美元的價格，從俄羅斯帝國手中購得阿拉斯加，這項交易由時任國務卿史瓦德 （William Seward）促成，為美國領土增加了約150萬平方公里。

最初阿拉斯加購地案飽受批評，引發了一些緊張局勢和醜聞，美國政府未能按時向俄羅斯付款，傳出美國政客和記者從中抽成。批評人士則認為，購買一塊面積超過法國2倍的「冰凍領土」並無戰略意義，並稱之為「史瓦德的愚蠢之舉」。

然而，後來在阿拉斯加發現黃金、石油等自然資源證明了該地區的戰略和經濟價值。1959年，阿拉斯加成為美國的第49州，這次領土擴張擴大了美國在北美的影響力，也讓美國獲得了北極資源。

1898年，美國併吞夏威夷群島。（彭博資料照）

1898年併吞夏威夷共和國

1893年，夏威夷王國末代君主利留卡拉尼女王（Liliʻuokalani）試圖修改憲法擴張君權，遭到當時居住在檀香山的美國僑民反對，發動政變，最終推翻了女王。事件後，成立了夏威夷共和國，但短短5年後，1898年，美國併吞夏威夷群島。

早在利留卡拉尼女王被推翻之前，美國傳教士和商人就已經在夏威夷紮根，自1820年抵達夏威夷後，帶來基督教、西方教育，並對夏威夷的土地和治理結構進行重組。

到了19世紀末，美國不僅將夏威夷視為貿易中心，更將其視為戰略軍事資產。1887年，美國透過強制條約在珍珠港建立海軍基地，成為全面併吞夏威夷的墊腳石。

美國在1898年將夏威夷共和國納入國土，但到了1959年國會才正式通過，同意夏威夷成為美國的第50州。一直到1993年，美國時任總統柯林頓（Bill Clinton）簽署了一項決議，針對美國政府參與推翻夏威夷君主政權的行為道歉。

